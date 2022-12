LG Innotek ha presentato un modulo fotocamera per smartphone con zoom teleobiettivo ottico

LG Innotek, sussidiaria della multinazionale sudcoreana, ha ufficialmente presentato un modulo fotocamera con zoom ottico stile periscopio, con teleobiettivo in grado di offrire ingrandimenti da 4 a 9 volte. Il modulo in questione permette alle fotocamere degli smartphone di mantenere la piena qualità dell’immagine con l’intero range di zoom, riducendo allo stesso tempo il numero di moduli richiesti normalmente per questa funzionalità.

Il modulo in questione potrebbe essere sfruttato da Apple sui futuri iPhone; un sistema simile è stato sfruttato da Samsung nel Galaxy S20 Ultra consentendo allo zoom ottico di arrivare a 4x. Molte fotocamere di smartphone sfruttano zoom ibridi che combinano zoom digitale e moduli multipli, offrendo zoom in determinati range (2x, 3x, 10x) via hardware e altri (2.5x, 4.5x) mediante funzionalità digitali, riducendo la qualità di alcuni dettagli.

Il nuovo modulo “Optical Zoom Camera” di LG integra un attuatore zoom con componenti mobili, sulla falsariga di componenti che si trovano su un obiettivo zoom in una fotocamera mirrorless o DSLR. Il modulo in questione secondo LG è in grado di intervenire rapidamente e con precisione micrometrica, offrendo vantaggi dal punto di vista del risparmio della batteria. Integra anche uno stabilizzatore per ridurre la sfocatura, problematica che si potrebbe verificare con i teleobiettivi per via dei i movimenti delle mani.

Con un simile modulo stile periscopio è possibile ottenere ingrandimenti da 4 a 9 volte con piena risoluzione, e LG riferisce ancora la possibilità di ridurre il “bump” (la sporgenza) della sezione fotocamera degli smartphone.

LG ha collaborato con Qualcomm per integrare la tecnologia nella piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 e spiega: “Migliorerà la regolazione dell’immagine per l’ottica, che include messa a fuoco automatica, esposizione automatica, bilanciamento automatico del bianco, correzione dell’ombreggiatura dell’obiettivo e molto altro. Gli utenti saranno in grado di mettere a fuoco rapidamente. E le foto e i video avranno un una straordinaria qualità dell’immagine”.

Il nuovo modulo sarà integrato in smartphone che verranno annunciati dal 3 gennaio al CES 2023 di Las Vegas. Come accennato, nei giorni passati è circolato il nome di Apple come società “papabile” per il modulo in questione sui futuri iPhone; altri dispositivi sui quali potrebbe essere integrato questo modulo, sono: la serie OnePlus 11, Xiaomi 13, Motorola X40 e Oppo Find X.