Apple Watch aiuta a salvare la vita di un 59enne di Mandello

Non è la prima volta che accade, ma ancora una volta la storia è tutta italiana: Roberto Rosa, un padre di famiglia di Mandello, 59 anni, se oggi può dire che è vivo lo deve anche all’ Apple Watch della figlia che, in un contesto del tutto particolare, è riuscito a rilevare quel che gli riesce meglio: il funzionamento del cuore.

Il fatto risale a domenica 21 novembre quando, al rientro da una passeggiata tranquilla, Roberto comincia a sentirsi poco bene. Un peso sullo stomaco, più che altro, e la sensazione di affanno – racconta ai microfoni del giornale locale Lecco Notizie – sono stati sufficienti per accendere una lampadina alla figlia, proprietaria di un Apple Watch Serie 6, e convincere il padre a utilizzarlo sul suo polso per misurare dapprima la saturazione del sangue, che è risultata essere a norma, e poi la funzione di ECG per fare un veloce elettrocardiogramma di base, che invece ha permesso di scoprire una fibrillazione atriale in corso.

E’ così scattata immediatamente la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto nel giro di 10 minuti: gli operatori hanno eseguito nuovamente l’elettrocardiogramma, che ha confermato la diagnosi dell’orologio, decidendo così di trasferire l’uomo all’ospedale di Lecco, dove è rimasto una notte, per una cardioversione e risolvere così l’aritmia.

Il rientro a casa a Mandello è avvenuto il lunedì mattina, tra la gioia dei familiari e il mea culpa del padre che, ammette, ha sempre criticato la figlia per i suoi acquisti tecnologici, Apple Watch incluso, ritenendoli inutili «Spesso critico la tecnologia, ma se è andato tutto bene, lo devo proprio a quel piccolo orologio. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere».

Come dicevamo Apple Watch è stato provvidenziale in diversi altri casi simili: nel 2016 ha evitato un attacco di cuore, l’anno seguente ha svegliato nella notte un cinquantenne prevenendo un infarto e nel 2018 ha salvato un’altra vita rilevando un’anomalia del cuore a un altro over 50, mentre lo scorso anno è stato perfino in grado di scoprire un raro disturbo cardiaco nel cuore di un teenager.

D’altronde i sensori usati dallo smartwatch di Apple, nel confronto con quello degli altri orologi, è tra i più precisi attualmente in commercio. Per saperne di più sulle funzionalità ECG di Apple Watch potete leggere il commento di questo cardiologo.