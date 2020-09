Alexa diventa più umana con tutta la famiglia, pause e apprendimento

Insieme alla carrellata di novità hardware con i nuovi Echo, Fire TV Cube e Fire TV Stick Amazon annuncia una corposa serie di novità per il suo assistente vocale: presto Alexa perderà tono e cadenza da automa e diventerà più umana, non solo con pause e respiri, ma anche con risposte più lunghe e articolate, regolando tono e risposte in base al contesto, interverrà nei discorsi in casa e con gli amici, apprenderà di più e correggerà gli errori, offrirà funzioni dedicate per bambini e anziani.

Quando l’assistente commette o pronuncia un errore l’utente potrà dire «Alexa questo è sbagliato» oppure «Alexa stop», in ogni caso anche Alexa potrà accorgersi degli errori e correggerli da sé oppure rivolgendo una domanda di chiarimento all’utente. Nel tempo questa funzione battezzata Teachable AI permette all’assistente di colmare le lacune nella sua comprensione, migliorando gradualmente con l’utilizzo. Verrà introdotta inizialmente nei dispositivi smart home, per esempio per ricordare i livelli di luminosità preferiti dall’utente e poi sarà estesa anche in altri ambiti.

Per rendere Alexa più umana sono in arrivo suoni più naturali, con pause e anche respiri mentre parla, comprenderà il contesto del discorso e risponderà di conseguenza, regolando il tono e sottolineerà di più alcune parole, una serie di tecnologie indicate come speaking style adaptation, letteralmente adattamento dello stile di conversazione, in arrivo entro quest’anno.

Oltre all’attivazione con la pronuncia di «Alexa» l’assistente potrà rilevare quando è chiamata in causa da una combinazione di indizi visuali, linguistici e acustici, come segnala Engadget. Se l’utente guarda un dispositivo Echo e pronuncia una domanda, Alexa comprenderà che deve rispondere, ma sarà anche possibile far partecipare Alexa nelle conversazioni in casa o con gli amici: Sono le funzioni Natural Turn Taking, presa di svolta naturale in arrivo il prossimo anno.

Alexa migliorerà anche le funzioni per bambini e anziani. Per i più giovani sono in arrivo nuovi profili voce dedicati, risposte ad hoc, musica, giochi, lettura di libri e favole. Alexa comprenderà se sta parlando con un bimbo e adeguerà parlato e risposte, rileverà se il bimbo è attento e segue libro o favole facendo complimenti oppure offrendo supporto.

Per gli anziani sarà possibile collegare due account Alexa con Care Hub: se l’assistente non rileva certi livelli attività a determinati orari può inviare notifiche e avvisi. Pronunciando «Alexa aiuto» chiamerà i parenti indicati. Infine sono in arrivo nuove funzioni per la privacy che permettono di cancellare in automatico le registrazioni audio delle richieste dell’utente oppure di cancellare tutte in un colpo solo pronunciando «Cancella tutto quello che ho detto».

Oltre il telecomando: Alexa al centro di salotto e intrattenimento

Alexa non solo diventerà più umana ma è già al centro della nuova esperienza di Fire TV, con controlli vocali migliorati che permettono di accedere in modo semplice e immediato all’intrattenimento. Basterà dire «Alexa, vai su Libreria» per sfogliare video e film. Attraverso i profili utente, Fire TV ora offre un’esperienza personalizzata per un massimo di sei membri di una famiglia, fornendo consigli sui contenuti individuali, cronologia di visualizzazione, elenchi di controllo, impostazioni preferite e altro ancora.

La modifica dei profili utente può avvenire in modo semplice dicendo «Alexa, passa al mio profilo»: dopo la configurazione iniziale, Alexa riconoscerà automaticamente la voce e passerà al profilo dell’utente che sta parlando. Alexa diventa più intelligente e l’interfaccia utente riprogettata di Fire TV permette di accedere a una schermata “Scopri Alexa” che mostra tutte le funzionalità di Alexa e aiuta a visualizzare il meteo, l’andamento della borsa e altro ancora. È possibile anche visualizzare e controllare i dispositivi smart collegati alla propria casa.

Inoltre, Fire TV Cube potrà essere utilizzato per le videochiamate con Alexa, collegando una webcam Logitech compatibile per rimanere in contatto con amici e familiari sullo schermo più grande di casa tua. La videochiamata Alexa sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Per scoprire tutti i prodotti, le funzionalità e i servizi che Amazon ha appena annunciato partite da questa pagina. Fire TV Stick 2020 è disponibile su Amazon al prezzo di 29,99 euro, mentre la versione co Dolby Atmos costa 39,99 euro.