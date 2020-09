Arriva in Italia Fire TV Cube, fa super smart il vostro TV Smart

Tra le diverse novità della famiglia Alexa di questa sera c’è anche il Fire TV Cube. In questo caso, al contrario degli Echo e delle Fire TV Stick, non si tratta di una vera e propria novità. Questo concorrente diretto della Apple TV era disponibile in diversi paesi fin dallo scorso autunno e negli USA era addirittura arrivato nel 2018 (anche se si trattava di una differente versione), ma per l’Italia si tratta di qualche cosa che non era mai stato reso disponibile.

Di che si tratta l’abbiamo già detto: un media center che compete direttamente con la Apple TV. In realtà potremmo anche definirlo come una Fire TV Stick agli steroidi, basata su un processore molto più potente (un exa core a 2,2 GHz supportato da una GPU ARM Mali G52-MP6 a 800 MHz) che conta anche su 2 GB di RAM, e una memoria da 16 GB. Il “disco” è in grado di memorizzare applicazioni e film. Il Fire TV Cube ha anche uno speaker integrato da 40mm, 8 microfoni per recepire chiaramente ui comandi di Alexa, una porta HDMI da cui esce video a risoluzione fino a 4K con HDR e HDR+. Non mancano il supporto a Dolby Atmos, Dolby Vision, Wi-Fi dual Band 802.11a/b/g/n/ac

Grazie a Fire TV Cube potremo fare tutto quello che si fa con una Fire TV Stick, ma in maniera più veloce e fluida. Fire TV Cube per la sua potenza sarò presto anche in grado di svolgere videochiamate con Alexa con una webcam Logitech compatibile.

Inoltre, Fire TV Cube utilizza la tecnologia a infrarossi multidirezionale, protocolli basati su cloud e HDMI CEC che, combinati con Alexa, consentono di controllare la TV, la soundbar, il ricevitore A/V e altri dispositivi domestici intelligenti compatibili. Fire TV Cube consente anche di cambiare gli ingressi sui televisori compatibili. L’altoparlante integrato, Fire TV Cube consente inoltre di controllare il tempo, ascoltare le notizie e molto altro, anche a TV spenta.

Al contrario degli altri prodotti annunciati questa sera Fire TV Cube è già disponibile e si può comprare subito. Addirittura ordinandolo nel momento in cui scriviamo in larga parte d’Italia arriva domani. Costa 119,99 euro

Click qui per comprare