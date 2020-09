Netgear, la famiglia dei sistemi Orbi WiFi 6 si allarga

Netgear ha presentato Orbi RBK752, nuovo sistema WiFi Tri-band Mesh con standard WiFi 6. Orbi RBK752 offre i vantaggi della tecnologia Mesh Tri-Band dei sistemi della famiglia Orbi già presenti sul mercato, ai quali si va ad aggiungere una maggior capacità di gestione dei molti dispositivi connessi, grazie allo standard WiFi 6.

La tecnologia WiFi 6 è quella attualmente più veloce con una capacità 4 volte superiore rispetto allo standard precedente. Nella vita di tutti i giorni, questo vuol dire poter connettere anche 40 dispositivi contemporaneamente senza avere un calo delle performance dei device connessi: smartphone, PC, tablet, Smart TV, telecamere di videosorveglianza, termostati intelligenti, console, assistenti vocali, casse audio.

Lezioni online di yoga, home schooling, conference call, gaming online e streaming su piattaforme online: tutto questo potrà avvenire contemporaneamente e senza interruzioni per nessuno.

Orbi RBK752 permette di sfruttare al massimo la velocità Internet per la quale si paga. Le tre porte Gigabit Ethernet LAN sul router e le due sul satellite permettono la connessione via cavo di altri dispositivi.

Come tutti i prodotti della famiglia Orbi, RBK75X si installa e gestisce in modo semplice con l’app dedicata e include funzionalità utili, come l’antivirus Armor. Una rete sempre più affollata di dispositivi necessita anche di un sistema di sicurezza avanzato. Orbi RBK752 integra NETGEAR Armor powered by Bitdefender, soluzione per la protezione da malware, password rubate, furti d’identità e pirateria tutti i device connessi.

Il sistema Mesh Orbi AX4200 (RBK752) Tri-band WiFi 6 è venduto €420; il sistema Mesh Orbi AX4200 (RBK753) Tri-band WiFi 6 è venduto €719. Sono tutti e due già disponibili su Amazon.