I nuovi router mesh Eero di Amazon supportano il WiFi 6

Amazon ha presentato Eero 6 (dual-band) d Eero Pro 6 (tri -band), nuovi router con supporto alla tecnologia WiFi 6, lo standard più recente per le connessioni wireless, in grado di coprire fino a 140 mq a 900 Mbps per il primo modello e fino a 180 metri quadrati a 1 Gbps per il secondo modello.

Tra le peculiarità di questi dispositivi il supporto ai sistemi mesh, consentendo di ottenere un segnale Wi-Fi forte e uniforme in tutto lo spazio domestico. Queste soluzioni solo ideali se in alcune zone dell’abitazione avete assenza di segnale e per chi è alla ricerca di un sistema in grado di garantire una copertura Wi-Fi uniforme in un’area domestica molto ampia.

Con il WIFI 6 la capacità del dispositivo è fino a 4 volte superiore rispetto a WiFi 5, consentendo di connettere e riprodurre in streaming su tutti i tuoi dispositivi senza compromettere la velocità o l’affidabilità, con il vantaggio di un incremento nel throughput dei dati, il supporto a un numero maggiore di dispositivi, senza problemi di retrocompatibilità con gli standard precedenti.

I nuovi router Eero supportano fino a 75 dispositivi contemporaneamente e possono funzionare come hub per la smart home con supporto di dispositivi Zigbee. Amazon vende i router in questione in confezioni con due o tre dispositivi. Un singolo Eero offre fino a 140 metri di copertura wireless; aggiungendo un extender (incluso nei pacchetti con due o tre dispositivi) è possibile arrivare quasi a 300 metri. Con un singolo Eero 6 e due extender si arriva a circa 500 metri di copertura WiFi. Il Pro 6 offre circa 200 metri di copertura wireless, e con due o tre unità Pro 6 collegate in serie è possibile estendere la copertura a 300m o 600 metri.

Nel momento in cui scriviamo su Amazon il sistema WiFI mesh Eero con un solo dispositivo (ideale per abitazioni fino a 140m2) è venduto 109,00 euro; il pacchetto di 3 dispositivi (per abitazioni fino a 460m2) è venduto 279,00 euro. Il sistema Wi-Fi mesh Amazon Eero Pro – pacchetto da 3 dispositivi – è venduto 499,00 euro.