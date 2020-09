Amazon presenta Fire TV Stick Lite e il modello con Dolby Atmos, si parte da meno di 30 euro

Come già anticipato nei giorni scorsi, Amazon presenta oggi la versione più conveniente di Fire TV Stick, che offre anche il telecomando con Alexa, a meno di 30 euro. Prende il nome di Fire TV Stick Lite e si acquista già sulle pagine Amazon. Ad affiancarla, anche la nuova Fire TV Stick 2020 con supporto a Dolby Atmos.

La Fire TV Lite permette ovviamente di godere dello streaming in Full HD, include il nuovo telecomando vocale Alexa grazie al quale sarà possibile, tramite la pressione di un solo pulsante, di richiamare l’assistente vocale per cercare e guardare contenuti su varie app tramite semplice comando vocale.Oltre a guardare film e serie da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Infinity, RaiPlay e altri, sarà possibile anche ascoltare musica da Amazon Music, Spotify e altri servizi.

La configurazione è semplice e il design discreto: è sufficiente inserire lo stick in un ingresso sul retro della TV, accenderla e connettersi a Internet per avviare la configurazione. Fire TV Stick Lite non supporta il formato audio Dolby Atmos e il telecomando vocale Alexa incluso non è dotato di comandi per accendere, spegnere e regolare il volume sui dispositivi compatibili.

Per queste ultime caratteristiche, invece, è disponibile la nuova Fire TV Stick con Dolby Atmos. Questa nuova generazione è il 50% più potente rispetto a Fire TV Stick modello 2019 per uno streaming ancor rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume.

Con il telecomando incluso sarà, inoltre, possibile accendere e spegnere i dispositivi compatibili (TV e soundbar), nonché regolarne il volume, senza usare un altro telecomando. Ancora, promette audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos.

Fire TV Stick 2020 è disponibile su Amazon al prezzo di 29,99 euro, mentre la versione co Dolby Atmos costa 39,99 euro.