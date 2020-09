Alexa e casa intelligente, l’adozione in Italia è tra le più alte al mondo

Gli Italiani sono sempre più appassionati di Alexa e della Casa Intelligente (qui la sezione CasaVerdeSmart dedicata alla domotica di macitynet): l’assistente vocale di Amazon è stato invocato centinaia di milioni di volte nell’ultimo anno per svolgere attività casalinghe come mostrare una ricetta, accendere le luci o riprodurre una canzone.

«Amazon ha introdotto Alexa e i dispositivi Echo in Italia il 23 ottobre del 2018 e sin dal momento del lancio la risposta dei clienti si è dimostrata eccezionale» dichiara Gianmaria Visconti, Alexa Country Manager in Italia. «L’utilizzo di soluzioni per la Casa Intelligente attraverso il controllo vocale di Alexa è stato particolarmente apprezzato: abbiamo infatti notato che il livello di adozione da parte dei clienti in Italia di prodotti di domotica che possono essere gestiti con Alexa è fra i più alti al mondo. Sono infatti sempre di più i dispositivi controllabili attraverso Alexa, come ad esempio termostati, tapparelle, lampadine, prese smart e molti altri».

Nel 2020 gli utenti in Italia hanno utilizzato Alexa quasi 2 milioni di volte per le loro ricette e videoricette, impostando decine di milioni di timer per svolgere le proprie attività casalinghe. Negli ultimi dodici mesi sono stati inoltre aggiunti circa 3 milioni di prodotti alle liste della spesa. Gli utenti in Italia hanno da subito apprezzato anche le funzionalità di Alexa legate all’intrattenimento.

Per allietare i propri momenti tra le mura domestiche, durante gli ultimi dodici mesi, hanno infatti chiesto ad Alexa di riprodurre musica per un totale di 13.000 anni di ascolto ininterrotto. Gli abitanti del Bel paese inoltre interagiscono mediamente 2 milioni di volte al giorno con Alexa per gestire l’illuminazione delle proprie case.

A livello mondiale gli utenti Alexa hanno a disposizione decine di milioni di dispositivi per la Casa Intelligente connessi con l’assistente vovale di Amazon e centinaia di migliaia di sviluppatori e produttori di dispositivi stanno costruendo nuove esperienze da vivere con Alexa. Dall’arrivo di Alexa in Italia, gli sviluppatori italiani hanno realizzato 466 Skill per Alexa dedicate alla Casa Intelligente. La risposta degli sviluppatori terzi nel nostro Paese si conferma positiva con una community che a oggi supera i 50.000 membri.

Nel mondo sono inoltre disponibili oltre 100.000 prodotti per la Casa Intelligente che possono essere controllati attraverso Alexa, proposti da oltre 9.500 marchi. In Italia la varietà di prodotti disponibili si estende dai termostati intelligenti come Homix di Enel X, che diventa una soluzione completa per la casa, a prodotti per l’interazione con la propria abitazione come quelli di Bticino; dagli altoparlanti intelligenti di Sonos e Bose alle lampadine intelligenti di Philips Hue o TP-Link, dalle telecamere Blink ai videocitofoni Ring.

Alexa e i dispositivi Echo diventano così sempre di più il fulcro della Casa Intelligente e facilitano la gestione della domotica tra le mura domestiche permettendo di comandare tutti i prodotti compatibili semplicemente attraverso la propria voce, ma anche impostare routine e attività quotidiane. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Alexa, di Amazon e dei dispositivi Echo sono disponibili ai rispettivi collegamenti.

