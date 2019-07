I migliori campanelli Smart con video del 2019

Toc toc. Chi è? Per rispondere a questa domanda oggi basta dare un’occhiata allo smartphone. Siamo nel pieno dell’era della domotica e tutto ciò è infatti possibile grazie ai videocitofoni Smart, cioè i campanelli intelligenti che sfruttano la rete WiFi di casa per connettersi ai dispositivi mobili di tutta la famiglia e consentire il controllo remoto anche a centinaia di chilometri di distanza.

A cosa servono

Innanzitutto facciamo una distinzione: si tratta di campanelli smart e non di citofoni e quindi vanno installati in zone senza vista sul pubblico visto che la telecamera a bordo potrebbe in teoria rimanere sempre accesa a dispetto della privacy di chi passa. Il videocitofono è concepito per essere acceso normalmente solo a richiesta e può essere installato su una recinzione esterna o su una via pubblica. Un esempio di Videocitofono Smart può essere BTicino Classe 300x che ha molto in comunque con questi apparecchi (collegamento Wi-Fi, controllo remoto da smartphone) ma fa parte di un vero e proprio sistema videocitofonico.

I campanelli smart con video sono apparecchi di nuova concezione principalmente pensati per tutti quelli che vogliono avere il controllo di un’area in corrispondenza dell’ingresso della casa anche dall’ufficio o all’ombra dell’ombrellone in spiaggia.

Il massimo possono darlo se si abbinano ad una o più telecamere WiFi (qui e qui trovate due modelli recensiti dalla nostra redazione, diverse comunque le soluzioni alternative in vendita online) e ad un sistema Smart per il controllo remoto delle serrature (qui, qui e qui trovate alcuni modelli di cui abbiamo parlato in passato, tuttavia in rete sono in vendita molte soluzioni altrettanto funzionali), autorizzando così ad esempio l’ingresso alla domestica, al figlio che ha dimenticato le chiavi in casa o al corriere che è venuto a portarci l’ultimo acquisto di Amazon.

Con il campanello Smart con video è possibile guardare chi sta suonando alla porta attraverso la videocamera incorporata direttamente dallo smartphone e, sfruttando speaker e microfono, si potrà abilitare la comunicazione a due vie per interagire con chi sta dall’altra parte, sia se stiamo spaparanzati sul divano e non abbiamo voglia di alzarci o se effettivamente non ci troviamo a casa ma vogliamo comunque lasciar credere che siamo proprio lì a pochi metri da loro (un ottimo deterrente per i ladri!).

Cosa tenere conto nell’acquisto

Quando si decide di acquistare un campanello Smart con video, una delle caratteristiche imprescindibili è la videocamera: nel 2019 riteniamo abbia poco senso poter rispondere a distanza se non c’è la possibilità di guardare chi sta dall’altra parte. Certo è meglio che niente ma, visti i costi attuali, è meglio puntare su un dispositivo completo.

A questa vanno aggiunti speaker e microfono, fondamentali per poter parlare con chi si trova dall’altra parte, e una buona impermeabilizzazione: si tratta di un dispositivo che dev’essere installato all’esterno quindi la resistenza ad acqua, umidità e agenti atmosferici è fondamentale per assicurare una lunga durata del dispositivo.

Meglio poi se c’è anche un sensore IR per poter godere di un’ottima visibilità al buio e un sistema di alimentazione ausiliario qualora dovesse saltare la corrente. La ciliegina sulla torta per gli utenti Apple è la compatibilità con il sistema HomeKit che purtroppo arriverà solo questa estate con la disponibilità del sistema di Netatmo/Legrand/Bticino presentato in anteprima al CES 2019.

La guida di Macitynet

In redazione ne abbiamo già provato qualcuno, di altri le informazioni corrono talmente veloci che è possibile saperne di tutto e di più anche senza averli mai toccati con mano. Con questo articolo vi segnaliamo i migliori campanelli Smart con video del momento con il relativo link all’acquisto per facilitarvi il rintracciamento negli store online.

Ring Video Doorbell

Con questo videocitofono sarete in grado di vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi di fronte ad esso. Basta avviare l’app abbinata su smartphone, tablet o PC per interagire in tempo reale con il postino, il proprio partner o chiunque sta suonando il campanello.

Sullo smartphone viene istantaneamente inviata una notifica nel momento in cui il visitatore pigia sul pulsante oppure quando la videocamera rileva un movimento fuori dalla porta. Si possono connettere fino a dieci dispositivi – iOS, Android, Mac o Windows – contemporaneamente, consentendo così a tutta la famiglia di usare il videocitofono. Funziona anche a batteria, perciò il collegamento con l’impianto elettrico non è necessario. Una singola carica promette fino a 3 mesi di uso continuato e la ricarica avviene tramite microUSB.

E’ in vendita su Amazon per 99 euro in versione HD oppure il modello serie 2 con ripresa Full HD costa 199 euro.

Il campanello è ovviamente compatibile con Alexa e se disponete di un modello Amazon Echo con video come Eco Spot ed Eco Show potete vedere direttamente chi suona sulla postazione interna.

Ring Video Doorbell Pro

Offre le stesse funzioni del fratello minore ma, a differenza di quest’ultimo, necessita di un collegamento diretto all’impianto elettrico. Inoltre può essere inserito nella community Ring per trasformare il videocitofono in un sistema di videosorveglianza per il quartiere: tutte le telecamere si sincronizzano tra loro e aiutano a sventare eventuali attività sospette o illegali, con tanto di possibilità di condividere le registrazioni via app.

E’ in vendita su Amazon per 279 euro. Anche qui c’è la compatibilità con Alexa e i modelli Echo con video.

Nest Hello

Con streaming h24, questo campanello Smart consente di tenere d’occhio l’ingresso di casa. La telecamera incorporata è dotata di un grandangolo talmente spinto che permette di guardare chi si trova al citofono dalla testa ai piedi ed eventualmente individuare la presenza di pacchi all’ingresso (nel caso di corrieri).

Registra sul cloud e in qualsiasi momento è possibile visionare quanto accaduto all’esterno di casa nelle ultime 3 ore. Offre video e audio nitidi in qualsiasi momento del giorno o della notte e promette lo stesso livello di sicurezza delle telecamere Nest.

Puo essere inserito in un sistema Google Home che permette l’accesso alla telecamera dall’applicazione principale. Il dispositivo può far sapere che c’è qualcuno alla porta attraverso un altoparlante con Assistente Google o Chromecast con quest’ultimo sarà possibile vedere lo streaming video della videocamera di Nest Hello anche direttamente sulla TV.

Lo trovate su Amazon al prezzo di circa 350 euro.

August Doorbell Cam Pro

Con ripresa Full HD e visore notturno integrato, è in grado di mostrare il visitatore con elevata nitidezza in qualsiasi momento della giornata. Consente inoltre di programmare l’accensione del LED che circonda il campanello nel momento in cui viene rilevato un movimento, scoraggiando eventuali malintenzionati che si sono avvicinati alla porta di ingresso.

In tal senso incorpora una funzione denominata Hindsight che attiva la registrazione automatica di un video anche se il visitatore non pigia il campanello. Se poi avete una moglie che dimentica spesso le chiavi di casa o un parente che sta venendo a prendere i vostri figli, potete abbinarlo ad un qualsiasi Smart Lock di August e garantire l’accesso a persone specifiche tramite smartphone e smartwatch.

E’ in vendita su Amazon al prezzo di circa 350 euro.

Video Doorbell V5

E’ sicuramente uno dei più economici sul mercato e anche se non dispone di tutta la capacità di interazione con la domotica dei modelli presentati qui sopra può essere un ottimo sistema per un primo approccio a questo tipo di sistemi e per il posizionamento in un’area semi-interna di un edificio, un condominio e perfino fuori della vostra stanza degli hobby per non essere disturbati.

Questo videocitofono è stato recentemente provato dalla nostra redazione (trovate la recensione qui con dettagli e test sul campo). E’ facile da installare e configurare piu degli altri altri consente di sfruttare lo smartphone per rispondere in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo, potendo così comunicare con chi si reca alla nostra porta come in una qualunque videochiamata.

Funziona anche sotto rete mobile, perciò è possibile rispondere anche dall’ufficio, dal garage o da sotto l’ombrellone durante una vacanza a centinaia di chilometri di distanza. Funziona a batteria oppure collegandolo all’impianto elettrico di casa, sfruttando così le batterie (non incluse in confezione) come sistema di alimentazione ausiliario in caso di interruzione di corrente. La differenza di base con gli altri modelli è che non ha un campanello interno e non ha integrazione domotica.

Su Amazon si trova in vendita intorno ai 45 euro, ma se lo si acquista su GearBest lo si può pagare quasi la metà: nel momento in cui scriviamo infatti costa soltanto 29 euro.