Amazon Blink Mini è la telecamera di sicurezza compatta, completa ed economica

Presentata Amazon Blink Mini, una videocamera di sicurezza smart per interni, pronta all’uso, compatta, con risoluzione HD da 1080p, rilevazione del movimento e audio bidirezionale. Quando abbinata all’app Blink Home Monitor, permette di vedere la propria casa o di ascoltare e parlare con persone e animali domestici in tempo reale.

Gli utenti possono anche salvare i propri video utilizzando il piano di archiviazione sul cloud in abbonamento offerto da Blink. A breve, avranno inoltre la possibilità di utilizzare il nuovo Blink Sync Module 2 per l’archiviazione dei video in locale. Amazon Blink Mini è disponibile in preordine da questa pagina di Amazon.it al prezzo di 39,99 euro, mentre le spedizioni inizieranno a partire da maggio. I clienti che acquistano Blink Mini possono inoltre usufruire di un periodo di prova gratuita del piano di archiviazione sul cloud in abbonamento di Blink.

Amazon Blink Mini offre la possibilità di personalizzare la rilevazione del movimento per zone, così gli utenti saranno avvisati solo dei movimenti che avvengono nelle aree di loro interesse. Può registrare video con risoluzione HD di 1080p durante il giorno, e supporta la visione notturna HD a infrarossi per la registrazione di video in condizioni di luminosità ridotta.

Utilizzando l’app Blink Home Monitor è possibile ricevere notifiche sul proprio smartphone quando viene rilevato un movimento e utilizzare l’audio bidirezionale per parlare, da qualsiasi luogo dove ci troviamo, con persone o animali domestici all’interno della casa. Configurare Blink Mini è semplice: basta attaccarla a una presa di corrente, connetterla al Wi-Fi e aggiungerla all’app Blink Home Monitor. È anche possibile abbinare Blink Mini a un dispositivo con integrazione Alexa per vedere i video registrati, attivare la riproduzione in tempo reale oppure attivare o disattivare la videocamera utilizzando semplicemente la propria voce.

Più opzioni di archiviazione

Con Amazon Blink Mini, e presto, con il nuovo Blink Sync Module 2 (venduto separatamente), gli utenti hanno ora ancora più opzioni di archiviazione per i propri video. Chi acquista Blink Mini può usufruire del piano in abbonamento Blink Plus per un periodo di prova gratuito fino al 31 marzo 2021. Al termine del periodo di prova si può scegliere se sottoscrivere un piano di abbonamento Blink Basic, per l’archiviazione sul cloud per un singolo dispositivo, oppure Blink Plus per l’archiviazione di video sul cloud per un numero illimitato di videocamere posizionate nello stesso luogo.

Per chi desidera una opzione di archiviazione locale senza abbonamento, Blink Sync Module 2 permetterà l’archiviazione locale di video senza alcun costo mensile. Basterà inserire in Blink Sync Module 2 una chiavetta USB (venduta separatamente) e sarà così possibile archiviare video provenienti da un massimo di 10 videocamere Blink Mini nello stesso luogo. Con Blink Sync Module 2, l’utente può vedere, condividere e scaricare i video delle videocamere Blink Mini archiviati in locale in qualsiasi momento tramite l’app Blink Home Monitor, oppure collegare la chiavetta USB a dispositivi compatibili per la riproduzione dei video dal proprio computer.

Prezzo e disponibilità

La nuova Amazon Blink Mini costa 39,99 euro per una singola videocamera, mentre è possibile acquistarne due al prezzo di 74,99 euro. Tutte le videocamere Blink Mini includono la possibilità di usufruire del piano di archiviazione sul cloud in abbonamento Blink Plus, per un periodo di prova gratuito, valido fino al 31 marzo 2021.

Al termine di questo periodo, i clienti possono scegliere se iscriversi al piano di abbonamento Blink Basic al costo di 3 euro al mese, oppure di 30 euro all’anno; in alternativa possono iscriversi al piano di abbonamento Blink Plus al costo di 10 euro al mese, o 100 euro all’anno; oppure ancora possono scegliere l’archiviazione in locale con l’acquisto di Blink Sync Module 2, al costo di 39,99 euro, che sarà disponible successivamente nel corso dell’anno.

Per preordinare Amazon Blink mini si parte da questa pagina di Amazon: le spedizioni iniziano a maggio.