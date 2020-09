Apple lancerà prima gli iPhone 12 6,1” poi gli altri due modelli

Prima arriveranno gli iPhone 12 6.1”, quindi i modelli indicati come iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro, e solo successivamente quello più piccolo ed economico iPhone 12 5,4” e quello più grande e costoso iPhone 12 Pro Max da 6,7”. Naturalmente i nomi ufficiali potrebbero essere diversi, ma ormai da mesi tutte le anticipazioni concordano: per la prima volta quest’anno Apple lancerà ben quattro nuovi terminali, tutti OLED, tutti con connettività 5G.

Non è nemmeno la prima volta che emerge questa griglia di partenza nei negozi. Sia in agosto che ora l’indizio che punta alla disponibilità iniziale prima degli iPhone 12 da 6.1” e dopo degli altri modelli, deriva dalle movimentazioni delle schede logiche interne realizzate con tecnologia SLP, sigla di substrate-like printed circuit board. Le componenti destinate agli iPhone 12 da 6,1 pollici sono state spedite a iniziare da luglio, invece quelle per i modelli da 5,4” e 6,7” sono state spedite dalle seconda metà di agosto.

Occorre comunque rilevare che le tempistiche di arrivo indicate da DigiTimes non corrispondono con quelle provenienti da altre fonti. Per esempio secondo il leaker Jon Prosser Apple lancerà prima gli iPhone 12 meno costosi, quindi il modello da 5,4” e da 6,1” con doppia fotocamera e solo a seguire le due versioni iPhone 12 Pro con tripla fotocamera. Quest’ultima scaletta corrisponde invece con quella indicata anche da Bloomberg.

Ma anche se l’arrivo dei modelli non combacia, tutti concordano invece che quest’anno Apple sarà costretta a scaglionare la disponibilità tra ottobre e novembre. Nelle prossime ore sono attese novità da Apple: per Prosser saranno annunciati nuovi iPad e Apple Watch, invece secondo Gurman Cupertino annuncerà la data del keynote di presentazione di ottobre.

