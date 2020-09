AliveColors 2.1, aggiornato il software Mac e PC per il ritocco delle foto

AliveColors è un editor di immagini potente e versatile, facile e divertente da usare. Il programma consente di manipolare le immagini in qualsiasi modo si possa immaginare. AliveColors include numerosi strumenti, regolazioni ed effetti, la compatibilità con le tavolette grafiche sensibili alla pressione ed il supporto per i formati più diffusi. L’editor di immagini include una serie di plugin integrati e supporta plugin di terze parti. L’interfaccia è completamente configurabile e consente di personalizzare il flusso di lavoro.

La versione 2.1 fornisce una galleria di effetti. La nuova modalità di visualizzazione facilita la navigazione e la scelta di un filtro che soddisfi le esigenze dell’utente. Il nuovo filtro “Accentua passaggi” rivela i dettagli lungo i bordi, migliorando il contrasto e rendendo l’immagine più nitida. I fotografi spesso ricorrono a questa tecnica utilissima per creare ritratti ad alto contrasto.

L’aggiornamento offre due nuovi pennelli FX: il Pennello scintillio e il Pennello energia. Con questi nuovi strumenti è possibile disegnare stelle, scintillii e lampi di luce. È stato esteso il supoporto ai nuovi formati RAW (ARW di Sony ZV-1, CR3 di Canon EOS R6, NEF di NIKON D6 e RW2 di Panasonic DC-G100), integrati miglioramenti dell’interfaccia, al flusso di lavoro e migliorata la stabilità del programma.

Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa funzionante per dieci giorni. Il software funziona su on Mac OS X 10.10-10.11 e macOS 10.12-10.15 (64-bit); invece per il mondo PC Windows è compatibile con Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit). L’interfaccia è multilingua (italiano compreso). AliveColors 2.1 è disponibile nelle versioni Free, Home (49 euro) e Pro (160 euro), con diversi livelli di funzionalità. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra licenze a vita e anche opzioni in abbonamento.

L’aggiornamento è gratuito per gli abbonamenti attivi e le licenze a vita acquistati o aggiornati nel corso degli ultimi 12 mesi. Gli utenti con licenza non valida per l’ultimo aggiornamento possono ottenere la versione 2.0 a solo 20 eur