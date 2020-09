Ring Always Home Cam, il drone-guardiano che gira per casa

Tra i nuovi prodotti presentati da Amazon il 24 settembre (si veda a fondo pagina) c’è anche un prodotto di Ring (azienda di proprietà del colosso di commercio elettronico statunitense,) il nuovo Always Home Cam, primo vero drone di sorveglianza per interni. Usando questo piccolo drone è possibile avere a disposizione una sorta di guardiano che può girare da una stanza all’altra, permettendo di tenere d’occhio le proprie cose a distanza, ma anche togliersi dubbi quando ci assillano pensieri ansiogeni : abbiamo lasciato aperta la porta di casa? Una finestra in una stanza o dimenticatoun fornello acceso?

Always Home Cam si integra con l’ecosistema di Ring, offre una camera ad alta risoluzione (1080p) e monta eliche che consentono al drone di muoversi nelle stanze dell’abitazione rendendo possibile controllarlo in vari modi quando si è lontani da essa.

L’idea è quella di un drone-guardiano sempre pronto a decollare, pronto a ispezionare le aree di nostro interesse, a volare e attivarsi quando viene avvertito rumore, soprattutto in nostra assenza. Il sistema prevede una base di appoggio (uno scatolotto che funge anche da base di ricarica quando è a riposo) e, come accennato, sensori che consentono di farlo partire non appena è avvertito un rumore o scatta l’allarme da altri dispositivi antifurto della stessa famiglia.

Come è facile immaginare, con l’app Ring è possibile monitorare il drone da remoto, indipendentemente se sta succedendo qualcosa o meno. Costruire questo drone è stata “un’impresa non da poco”, secondo Jamie Siminoff, fondatore dell’azienda, dovute a complessità nell’integrare il software di Ring che si sono rivelate una sfida per i team che si occupano di hardware e software.

Il dispositivo può seguire percorsi determinati e non è possibile fare danni nell’abitazione grazie a mappature create in fase di configurazione con la computer vision che permette di evitare gli ostacoli grazie a una tecnologia anti-collisione.

Le eliche sono protette con specifici paraelica dedicati che fanno parte del design; filmati vengono registrato solo quando il drone è il volo (non è possibile attivare la registrazione quando il drone è collocato sulla base di ricarica) e per chi è preoccupato per la privacy emette volutamente dei rumori per far capire che sta registrando. La registrazione non può avvenire quando il dispositivo è collocato sulla base di ricarica.

L’arrivo sul mercato di Ring Always Home Cam è previsto per 2021 con un prezzo negli USA di 249$. Non è (almeno al momento) prevista la commercializzazione in altri Paesi.

Su queste pagine trovate tutte le altre novità Amazon annunciate nell’evento del 24 Settembre con prodotti in preordine o già disponibili in Italia.