Amazon conferma il supporto a Matter per la casa smart

L’annuncio di eero, il marchio Amazon per i router Wi-Fi è arrivato alla fine di ottobre: ora anche il colosso mondiale dell’e-commerce conferma il suo supporto al nuovo standard universale Matter per la casa smart.

Amazon precisa che il supporto a Matter arriverà sia per i dispositivi Echo che per i router eero per rafforzare la sua filosofia di casa intelligente basata su «flessibilità, privacy, collaborazione e interoperabilità». La multinazionale dichiara che esistono oltre 140.000 prodotti per la casa intelligente compatibili con Alexa e che gli utenti Amazon hanno connesso oltre 200 milioni di dispositivi ad Alexa tramite Wi-Fi, Bluetooth Low Energy e Zigbee.

Amazon supporterà Matter tramite Thread e Wi-Fi per garantire «Che i clienti possano utilizzare Alexa con il maggior numero possibile di dispositivi», oltre a permettere «Ai produttori di dispositivi di creare con i loro protocolli preferiti». Pur essendo membro da oltre cinque anni dello standard Thread, Amazon si impegna ulteriormente entrando a far parte del consiglio di amministrazione insieme ad Apple, Google e Samsung.

Infine la multinazionale precisa anche i primi dispositivi Echo ed eero che riceveranno il supporto per Matter. Si partirà con eero Pro, eero Beacon, eero Pro 6 ed eero 6 che fungono già da router di confine Thread e otterranno il supporto Matter over Thread insieme a Echo (4a generazione) in tempo per il rilascio della SDK di Matter nel 2022. «Il supporto per ulteriori dispositivi Echo dovrebbe arrivare in seguito».

Nel post Amazon svela anche di essere al lavoro con diversi costruttori per realizzare dispositivi con supporto Matter tramite Thread tra cui spiccano i nomi di Yale, Wemo, Schlage, Sengled, Netatmo, Eve, Nanoleaf, Tuya, eWeLink e Leedarson.

Uno dei numerosi vantaggi di Matter è già visibile nell’elenco delle società che stanno collaborando con Amazon. Infatti finora Eve ha supportato esclusivamente Apple HomeKit, ma con Matter tutti i dispositivi Eve saranno in grado di connettersi e funzionare anche con Echo e Alexa. Con l’arrivo di Matter gli utenti potranno utilizzare qualsiasi dispositivo domotico compatibile, indipendentemente dal costruttore, tramite la piattaforma e l’assistente vocale preferiti.

