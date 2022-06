Amazon fa provare le scarpe in Realtà Aumentata

Amazon non è nuova nelle applicazioni che sfruttano la realtà aumentata, lo ha già fatto all’inizio per vedere mobili e complementi d’arredo in casa prima dell’acquisto e poi anche in collaborazione con L’Oréal per provare trucchi e rossetti: ora il colosso delle rivendite online impiega la realtà aumentata per permettere agli utenti di vedere come stanno le scarpe ai piedi prima ancora di comprarle.

La multinazionale annuncia questa funzione come una prova virtuale delle scarpe, ma in realtà l’applicazione non è in grado di rilevare o determinare il numero della calzatura adatto alla misura del piede dell’utente. Ciò nonostante offre una visione realista delle calzature che può tornare utile ai potenziali clienti per decidere quale modello acquistare.

Purtroppo al momento è disponibile solo in USA e Canada: per iniziare basta inquadrare un codice QR dalla pagina web dedicata di Amazon, poi puntare smartphone e fotocamera ai piedi, infine scorrere tra marchi e modelli disponibili per scegliere quello desiderato.

A giudicare dai filmati pubblicati l’app di Amazon sembra perfettamente in grado di gestire la visualizzazione in realtà aumentata delle scarpe da qualsiasi angolazione, anche mentre l’utente cammina e si muove. In questo modo permette di osservare le calzature più in dettaglio e in modo più realistico rispetto alla solita visione delle semplici fotografie realizzate in studio.

Al lancio in USA e Canada app e funzione risultano disponibili esclusivamente per iPhone, ma Amazon dichiara che la versione per Android arriverà presto. Non solo shopping e app: secondo alcune anticipazioni emerse in aprile Amazon starebbe lavorando a un nuovo misterioso dispositivo per la casa che sfrutta la realtà aumentata: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.

È certo che tra quest’anno e il 2023 ne vedremo delle belle nel campo della realtà aumentata: oltre a un nuovo visore di Meta, è previsto in arrivo quello di Apple tra fine 2022 e inizio 2023 e senza dubbio nemmeno Google rimarrà a guardare.

Ricordiamo che nelle scorse ore Amazon ha annunciato il videocitofono Blink Doorbell (una società di Amazon) disponibile in Italia al prezzo di lancio di 59,99 euro.