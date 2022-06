Festa della bici elettrica: ecco le tre migliori in sconto

Adesso che le belle giornate sono ormai la norma, una bicicletta elettrica è uno dei mezzi più convenienti per muoversi, soprattutto in città. Non solo risolvono il problema della fatica, ma fanno risparmiare anche sul carburante. Oggi vi proponiamo in sconto tre modelli top di gamma, con sconti fino a 450 euro.

Tra le prime che vi segnaliamo c’è la Bezior XF200, tra le migliori soluzioni disponibili in commercio.Con il suo pneumatico più largo, che è caratterizzato anche da bassa pressione (siamo tra 0,5 e 1 BAR), è particolarmente utile anche sui terreni sconnessi e nei percorsi simili ai greti dei fiumi, contraddistinti cioè dalla presenza di ghiaia e sassi.

L’unico grosso svantaggio è che la presenza di maggior attrito comporta l’impiego di molta più forza per gli spostamenti, ma trattandosi di una bicicletta elettrica questo problema non sussiste.

Ha un motore da 1.000 Watt capace di spingere anche lungo percorsi con una pendenza di massimo 35° e offre fino a 100 chilometri di autonomia, con una velocità massima di 35 chilometri orari.

Se vi interessa acquistarla, al momento la potete comprare in offerta a 1.299 euro, usando il codice sconto NAE9YY8.

Altro modello in offerta è GoGoBest GF700, una Mountain bike in piena regola, sempre con pneumatico Fat, e con un potente motore da 1000 W, in grado di spingere la bici fino a 25 chilometri orari, e per un range di circa 70 chilometri. Studiata soprattutto per gli ambienti urbani, ma anche per le passeggiate fuori porta, ha un peso di circa 31 chilogrammi, e può trasportare piloti fino a 200 km.

Anche in questo caso il risparmio è garantito, con 350 euro di sconto netto per tutti, e un ulteriore sconto di 150 euro con il codice NAE9YY8, cosi da acquistarla a 1.399,99 euro.

Ultima, non certamente per importanza, il modello GoGoBest GF300, che ha caratteristiche simile alla precedente, ma con un telaio urban, che prende le distanza dalla classica Mountain bike. In questo caso cambia anche il range, che questa volta si spinge fino a 100 chilometri di autonomia. In questo caso le gomme fat sono da 20 pollici, comunque in grado di affrontare qualsiasi terreno.

Lo sconto netto, per tutti, è di 200 euro, ma inserendo il codice NAE9YY8 si avrà una decurtazione di ulteriori 150 euro, potendola acquistare a 1179,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione è possibile consultare il sito del venditore.