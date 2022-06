Il primo visore Apple sarà svelato a gennaio

Come ampiamente previsto non ci sono stati annunci e nemmeno indicazioni sul primo visore Apple per realtà aumentata nel keynote WWDC 2022: per fortuna l’analista Ming-Chi Kuo prevede il futuro ancora una volta, anticipando un evento speciale Apple a gennaio per la presentazione.

Non solo: l’attendibile analista, che conta agganci di prima mano con la catena di fornitura di Cupertino, si spinge ben oltre, fornendo addirittura una tabella di marcia completa delle tempistiche di introduzione.

Secondo Ming-Chi infatti Apple rilascerà gli strumenti di sviluppo per i programmatori entro 2-4 settimane dopo l’evento speciale di gennaio: il primo visore Apple sarà disponibile per i preordini nel secondo trimestre del 2023, con disponibilità effettiva entro la prossima conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2023, quindi entro i primi giorni di giugno dell’anno prossimo.

È probabile che Apple puntasse a introdurre il suo visore prima del 2023, ma i blocchi per covid, la scarsità globale di chip e anche diversi problemi di sviluppo e progettazione, hanno costretto la multinazionale a posticipare piani e introduzione. Secondo le ultime anticipazioni Apple ha arruolato talenti di Hollywood per creare esperienze in realtà aumentata destinate al suo primo visore.

Per ora si sa che il primo visore Apple per la realtà aumentata avrà specifiche tecniche da urlo e talmente all’avanguardia da sucrlassare tutto quanto visto finora, un prodotto costoso, per professionisti e programmatori che somiglierà a un paio di grandi occhiali o visiera da sci.

Alla vigilia della conferenza WWDC 2022 è stata pubblicata la registrazione del marchio realityOS, nome del nuovo sistema operativo per il primo visore Apple, indicato anche più brevemente rOS. Fino all’ultimo la coincidenza delle tempistiche ha portato molti a sperare in un annuncio, ma anche se il visore non è apparso, WWDC 2022 porta una carrellata di novità per sistemi operativi, software e anche sui nuovi Mac con processore Apple Silicon M2 di seconda generazione, ancora più potente ed efficiente.

Tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022 sono riassunte in questo articolo di macitynet.