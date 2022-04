Offerta pazzesca, LG OLED 65″ solo 999 € su Amazon

Se volete un TV OLED di grandi dimensioni andate subito su Amazon, LG OLED65A16LA è in offerta a solo 999 euro, un prezzo incredibile che non si trova in circolazione da nessuna parte.

Questo TV è la versione entry level dei TV LG di queste dimensioni. Rispetto a modelli più costosi ha un pannello e una connettività HDMI di livello leggermente più basso. Offre supporto alla frequenza di refresh di 60 HZ (invece che 120 Hz come altri prodotti) e ha un ingresso HDMI 2.1 che non arriva a 120 HZ. Questo lo rende meno attrattivo per chi cerca una TV per i videogiochi ma offre prestazioni eccellenti in tutti gli altri campi, come ad esempio la visione di film in film in streaming e anche dello sport.

Il processore è in ogni caso il potente A7 Gen4 che offre supporto ad un’ottimo upscaling e gestisce tutte le più moderne tecnologie audio e video: Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e FILMMAKER MODE, tutti i canali in streaming arrivano perfettamente grazie anche al sistema operativo webOS 6 Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, LG Channels. La TV digitale è supportata con gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Potete collegare anche una soundbar Dolby Atmos come la ARC di Sonos con la certezza che tutti i dati possano transitare attraverso la porta eARC.

A bordo trovate anche la capacità di controllo di Alexa e Assistente Google ma per gli utenti Apple c’è anche la compatibilità Homekit e Airplay 2 che trasformano il TV in una estensione della propria smarthome sia che abbiate un iPhone, un iPad o un Mac ma anche Android e Windows.

Questo TV ha un prezzo consigliato di 1500€, lo si trova in sconto a 1300 euro. Amazon oggi lo presenta a 999 €, il prezzo di un TV da 55 pollici OLED scontato.

Click qui per comprare