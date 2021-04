Amazon Fire HD 10, il nuovo tablet è disponibile in Italia

Il nuovo tablet Fire HD 10 (qui la recensione del modello precedente) è dotato di un processore octa-core, display luminoso Full HD, fino a 12 ore di durata della batteria e fino a 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite una schedina microSD, il tutto a partire da solo 149,99 euro. Amazon presenta anche in Italia il nuovo tablet Fire HD 10, che offre prestazioni migliorate e un display Full HD luminoso, design sottile e leggero e funzionalità progettati per intrattenimento, connettività e produttività.

«I nostri migliori tablet continuano a migliorare e oggi siamo contenti di rendere disponibile il nuovo Fire HD 10 ai clienti in Italia» dichiara Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU. «Il nuovo Fire HD 10 offre un display HD, un processore octa-core per prestazioni veloci e reattive e fino a 12 ore di durata della batteria. É l’ideale per intrattenimento e produttività e offre un valore incredibile, il tutto a 149.99 euro». Nella fotogalleria è visibile il nuovo tablet in abbinamento a cover e accessori di diversi colori.

Il costruttore assicura prestazioni elevate grazie al nuovo processore octa-core da 2,0 GHz e 3 GB di RAM, mentre lo schermo è un pannello da 10,1″ con risoluzione Full HD a 1080p. Rivisto il design, ora più sottile e leggero grazie alla cornice uniforme e allo schermo rinforzato con vetro di silicato di alluminio. L’autonomia arriva fino a un massimo di 12 ore.

Nessun problema per l’archiviazione: Amazon Fire HD 10 è proposto nei tagli da 32GB e 64GB di memoria interna, oltre al supporto per un massimo di 1 TB di memoria espandibile tramite una schedina microSD per non aver mai problemi di spazio per foto, video e app. Meno brillante invece la videocamera frontale che offre solo una risoluzione di 2 megapixel: il costruttore ha optato per un orientamento in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen con amici e familiari.

Per la prima volta nei tablet Amazon arriva la funzione Split Screen che mostra due app compatibili, come ad esempio Messenger di Facebook e Prime Video, aperte contemporaneamente, fianco a fianco. Si possono visualizzare gli account social mentre si guarda un film, effettuare una videochiamata su Zoom durante l’invio di un messaggio o prendere appunti in OneNote mentre si legge un eBook Kindle.

Per assicurare audio coinvolgente gli altoparlanti integrati supportano la tecnologia Dolby Atmos, con la possibilità di collegare altoparlanti esterni o cuffie tramite Bluetooth o jack per cuffie. Infine il nuovo tablet Fire HD 10 presenta la certificazione Reducing CO2 di Carbon Trust, una certificazione che dimostra l’impegno nella riduzione della Carbon Footprint dei dispositivi, anno dopo anno.

Amazon presenta Fire HD 10 come il tablet economico e versatile per l’intrattenimento con film, programmi TV, canzoni, libri, app e giochi sempre e ovunque. Questo sopratutto per gli abbonati Amazon Prime che dispongono di una corposa serie di contenuti inclusi nell’abbonamento. Tra questi migliaia di film e programmi TV, inclusi Amazon Originals su Amazon Prime Video, due milioni di brani e migliaia di playlist con Amazon Musi, centinaia di ebook gratuiti con Prime Readin, spazio cloud gratuito illimitato per le fotografie in alta risoluzione più 5GB di spazio per i video con Amazon Photos.

Amazon Fire HD 10: prezzi e disponibilità

A partire da 149,99 euro, Fire HD 10 è da oggi disponibile per il preordine da questa pagina con 32GB oppure 64GB (189,99 euro) di spazio di archiviazione nel colore nero. Le custodie per Fire HD 10 sono disponibili nei colori nero, lavanda, denim e verde oliva. La spedizione di tutti i tablet e gli accessori inizierà il 26 maggio.