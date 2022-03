Amazon Luna in USA include giochi Prime gratis

Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon annunciato nel 2020, è stato finalmente aperto a tutti negli Stati Uniti, con possibilità di utilizzo su Mac, iPhone, iPad e altri dispositivi. C’è pure il canale gratuito Prime con giochi a rotazione.

Amazon Luna permette agli utenti di giocare ai giochi disponibili nel cloud tramite un flusso video in streaming sui propri dispositivi personali, così da poter giocare a titoli tripla A, anche senza disporre di un costoso comparto hardware di prim’ordine.

Come già anticipato, supporta un’ampia gamma di dispositivi, inclusi Mac, PC e Chromebook, oltre a smartphone, tablet e set-top box di streaming, come Fire TV selezionate. Per gli utenti Mac, l’app può essere installata su qualsiasi Mac o MacBook rilasciato dal 2014 in poi e funzionante con macOS High Sierra 10.13, o versione successiva. Può anche essere eseguito tramite un browser web, incluso Chrome versione 83.

Per iPhone e iPad, Amazon utilizza la stessa tecnica delle altre piattaforme per aggirare le restrizioni di App Store, trasmettendo in streaming il gameplay tramite Safari. Gli utenti Android con hardware compatibile possono utilizzare lo stesso trucco, utilizzando Chrome versione 86 o successiva. Luna funziona anche con Twitch, con streamer di giochi in grado di riprodurre e trasmettere in streaming live al pubblico.

Amazon offre abbonamenti bundle di giochi su Luna, con l’offerta Luna+ da 5,99 dollari, il pacchetto Family da 2,99 dollari e il canale Retro da 4,99 dollari; ci sono anche canali specifici dell’editore, tra cui Ubisoft+ per 17,99 dollari al mese e Jackbox Games per 4,99 dollari.

Il prezzo è temporaneo per marzo, con Amazon che afferma che i clienti che si abbonano in questo mese possono bloccare i prezzi. Dal 1 aprile, Luna+ salirà a 9,99 dollari al mese e Family a 5,99 dollari al mese. Un altro canale, come ricorda Appleinsider, Prime Gaming, è gratuito per gli abbonati Amazon Prime e contiene una selezione a rotazione di giochi.

Amazon vende anche il Luna Controller, che non richiede una configurazione specifica del dispositivo e ha un prezzo al lancio di 49,99 dollari (circa 45 euro), che salirà al prezzo di listino di 69,99 dollari dopo il lancio, circa 63 euro. Il servizio supporta anche input da mouse e tastiera, smartphone e controller di gioco per Xbox One e Playstation 4.

I principali colossi della tecnologia hanno il proprio servizio di videogiochi in streaming: Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Microsoft Xbox Game Pass, mentre Apple propone l’abbonamento per videogiochi Apple Arcade.