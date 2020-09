Amazon Luna porta i giochi in streaming anche su iOS con un trucco

Oltre al rinnovo completo della propria gamma hardware tra altoparlanti intelligenti Echo, router Eero Wi-Fi 6, Fire TV Cube e Stick, Amazon ha rivelato anche Luna, la sua piattaforma cloud per videogiochi in streaming, concorrente di xCloud e Stadia. L’accesso anticipato sarà disponibile a ottobre e le iscrizioni per ricevere un invito sono ora disponibili, anche se solo negli Stati Uniti al momento. Luna supporterà Fire TV, PC, Mac e dispositivi iOS in un primo momento, mentre il supporto Android arriverà solo “settimane” dopo.

Oltre alla piattaforma cloud e software, Amazon ha costruito un controller Luna a bassa latenza, abilitato per il supporto Alexa, che sarà disponibile a 50 dollari durante questo primo periodo di accesso anticipato. Invece di comunicare con lo schermo come un controller Bluetooth tradizionale, il gamepad Amazon Luna si connette direttamente al cloud, una mossa che secondo Amazon riduce la latenza da 20 a 30 millisecondi. Si tratta di una tecnologia che ricorda quella alla base del controller Stadia di Google. I gamepad Bluetooth, comunque, funzioneranno anche con Luna. Il controller dispone di un pulsante Alexa, che, se tenuto premuto, consente agli utenti di avviare giochi specifici tramite comandi vocali.

Con Luna, Amazon punta al cloud gaming fino a 4K e 60fps, anche se nella fase di anteprima il servizio sarà limitato a 1080p e 60fps, secondo quanto riferito dal responsabile del progetto George Tsipolitis. Amazon consiglia, per sfruttare al meglio il servizio, velocità internet di 10 Mbps per 1080p, oppure di 35 Mbps per il 4K.

Luna è un servizio in abbonamento, che inizialmente avrà un costo di 6 dollari al mese. Entro la fine dell’accesso anticipato, Amazon punta ad avere circa 50 giochi disponibili Luna, tra cui Control, Resident Evil 7, Tacoma, Metro Exodus e The Sexy Brutale.

Il primo publisher ad aderire a Luna è Ubisoft, e il suo canale avrà circa 50 giochi in accesso anticipato, compresi i nuovi Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising non appena saranno rilasciati. Tra Luna e il canale Ubisoft, Luna è sulla buona strada per supportare più di 100 giochi entro la fine dell’accesso anticipato:

«Quindi più di Stadia, meno di Game Pass»

ha dichiarato Lisa Schwenke, responsabile dello sviluppo aziendale di Luna.

L’obiettivo è continuare ad avere qualcosa per tutti, vedere cosa apprezzano i clienti e cercare di offrirne di più

Luna proporrà anche integrazione con Twitch. Su Twitch, se uno streamer sta giocando a un gioco nella libreria Luna, gli spettatori potranno fare clic su un collegamento e iniziare a riprodurlo tramite Luna stesso, purché siano membri a pagamento del servizio di cloud gaming di Amazon.

Sebbene Luna sarà disponibile su iPhone e iPad sin dal primo giorno, non ci sarà un’app iOS nativa, questo per evitare regole e limitazioni di Cupertino per tutto ciò che viene pubblicato su App Store. Luna per iOS sarà una Progressive Web App, ossia una pagina internet adattiva che si comporta come un’app quando è in esecuzione su dispositivo mobile. Con Luna come Progressive Web App, Amazon sta aggirando le regole e le tariffe App Store di Apple. Chissà che questo non porti a nuove battaglie tra i due colossi.

Fire TV Stick 2020 è disponibile su Amazon al prezzo di 29,99 euro, mentre la versione co Dolby Atmos costa 39,99 euro.