Xbox Cloud Gaming disponibile per iPad e iPhone tramite Safari

Dopo alcune settimane di disponibilità della versione beta, Microsoft ha ufficialmente lanciato Xbox Cloud Gaming, servizio utilizzabile anche da Phone e iPad tramite browser. Sarà ad esempio possibile giocare a Outriders su iPad, quindi avviarlo su Xbox Series X ritrovandosi nello stesso punto di gioco in cui l’abbiamo lasciato.

Per riprodurre i giochi nel cloud è necessario un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (9,99 euro al mese). È possibile accedere a xbox.com/play da Microsoft Edge, Chrome o Safari da un qualunque PC o dispositivo mobile, avviare centinaia di titoli della Xbox Game Pass library riproducendo i giochi in maniera fluida e con una risoluzione massima di 1080p e a 60 fotogrammi al secondo, giocando a tutti i tutti i titoli della libreria attualmente supportati, senza limiti o imposizioni di sorta.

I giochi in streaming del servizio Microsoft beneficiano del boost della Xbox Series X “custom” installata dallo sviluppatore nei propri data center, permettendo di migliorare non solo la qualità grafica, ma anche i tempi di caricamento. Per prestazioni ottimali, è consigliabile sfruttare una rete Wi-Fi a 5 GHz che supporti almeno 10 Mbps.

Oltre al completamento del rollut di Xbox Cloud Gaming, Microsoft ha anche annunciato nuovi accessori compatibili con i dispositivi iOS/iPadOS. Xbox Backbone One è ad esempio un controller da gaming ergonomico compatibile con iPhone. Questo accessorio offre funzionalità per registrare, modificare e condividere; on necessita di ricarica ed è compatibile con tutti i modelli iPhone con iOS 13 o versioni successive. Il prezzo di listino è di 109,00 euro e include abbonamento di prova a Xbox Game Pass Ultimate valido 1 mese.

Backbone One per iOS integra una porta Lightning, connettore jack da 3,5mm e controlli a bassa latenza: è compatibile con iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini, 12, 11 Pro, 11 Pro Max, 11, SE prima e seconda generazione, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus