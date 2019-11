Panasonic PT-MZ16K, nuova serie di proiettori da 16.000 lumen

Silenzioso e potente: sono le parole chiave di Panasonic PT-MZ16K, il primo proiettore LCD laser al mondo dotato di tecnologia di raffreddamento a liquido e con una luminosità di ben 16.000 lumen.

Questa nuova serie si compone di tre diversi modelli (PT-MZ16K, PT-MZ13K e PT-MZ10K) ed è stata progettata principalmente per i settori dell’istruzione e del business. Offre una risoluzione WUXGA e promette un’esperienza visiva nitida a lunga durata grazie alla nuova progettazione del pannello LCD, alla piattaforma per l’unità LD e alle nuove ottiche.

Come dicevamo è il primo videoproiettore con raffreddamento a liquido dedicato che garantisce la più elevata silenziosità dell’intero settore (38 dB in modalità normale per l’MZ16K, il più performante della serie).

Ottimo per sale conferenze, aule e seminari, il filtro ECO è resistente alla polvere, raggiunge le 20.000 ore di utilizzo e si pulisce semplicemente con acqua. L’intera gamma è inoltre predisposta per il 4K e supporta i segnali in ingresso 4K/60p da DIGITAL LINK e HDMI.

Il blocco ottico della nuova linea Panasonic PT-MZ16K sfrutta un motore a triplo drive combinato con una ruota al fosforo inorganico compatta che offre un funzionamento ininterrotto e un’alta luminosità costante anche nel caso di un guasto imprevisto del laser. Invece, nel caso di interruzione del segnale, i proiettori passano automaticamente a un ingresso di riserva preferenziale secondario.

Nei dispositivi è anche incluso un piccolo display a LED che, insieme alle porte di ingresso, agevola la configurazione e la visualizzazione di informazioni sullo stato ed eventuali messaggi di errore.

Tra le altre caratteristiche di punta c’è il peso: questa gamma è attualmente la più leggera nella sua categoria, con meno di 22,3 kg di peso e un volume inferiore a 53 litri. Grazie ai suoi rapporti di proiezione da 0,48 a 7,4, la nuova linea di ottiche impedisce inoltre la formazione di vuoti nella riproduzione delle immagini.

Tutti i modelli supportano la funzionalità Geo Pro che, tramite il controller remoto per la regolazione del proiettore, permette un controllo più rapido e intuitivo in rete. E’ prevista anche la possibilità di utilizzare il software ET-UK20 che offre diverse funzioni quali la regolazione geometrica, la mascheratura e l’uniformità, mentre l’utilizzo del software CUK10 permette la regolazione automatica del proiettore tramite l’utilizzo di fotocamere.

La serie vanta infine una gamma completa di opzioni di ingresso, tra cui SDI IN, DVI-D IN, RGB IN, HDMI, LAN/DIGITAL LINK, LAN, DC OUT, SERIAL IN/OUT, REMOTE1/2 IN/OUT. Tutti e tre i modelli Panasonic PT-MZ16K, PT-MZ13K e PT-MZ10K sono già in vendita da metà novembre.

