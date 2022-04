Amazon Prime Day 2022, la festa degli sconti cambia data

Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte di Amazon, ma questa volta non si tratta di una anticipazione e nemmeno di una voce di corridoio perché la data di Amazon Prime Day 2022 è indicata dal colosso delle vendite online direttamente all’interno dell’annuncio dei risultati del primo trimestre di quest’anno.

Come gli appassionati Amazon ricordano bene, la data della maratona di sconti Amazon Prime Day è cambiata più volte nel corso degli anni. Con la prima pandemia di Covid nel 2020 era stata posticipata al mese di ottobre, invece nel 2021 è tornata a svolgersi a giugno. Ma ora è già tempo di prepararsi a un altro cambio perché Amazon Prime Day 2022 si svolgerà nel mese di luglio.

Qui di seguito riportiamo tradotte in italiano le uniche informazioni sull’evento che la multinazionale ha indicato all’interno della presentazione dei risultati trimestrali,come segnala The Verge «Quest’anno, il Prime Day si svolgerà a luglio in più di 20 paesi. Durante l’evento annuale di shopping di Amazon, i membri Prime potranno risparmiare sui prodotti di marchi nazionali e piccole imprese di ogni categoria».

Quindi per il momento nulla è dato sapere sulle date esatte e anche sui paesi interessati, in ogni caso finora l’Italia è stata inclusa nel blocco con il maggior numero di nazioni, così è molto probabile che il nostro Paese sia incluso. È comunque possibile che Amazon possa riservare date diverse e scaglionate a seconda delle aree geografiche e delle nazioni.

Nel corso degli anni la festa degli sconti inventata da Amazon è diventata una delle principali e più importanti occasioni per fare acquisti risparmiando in rete, insieme agli storici Black Friday e Cyber Monday. Ora non rimane che pazientare ancora un po’ fino a quando emergeranno ulteriori dettagli su Amazon Prime Day 2022, ma è anche possibile che il colosso sveli i suoi piani già nei prossimi giorni.

Sembra che Amazon stia lavorando a un misterioso dispositivo con Realtà aumentata per la casa. Invece per sapere le domande più frequenti che gli italiani fanno ad Alexa rimandiamo a questo articolo.