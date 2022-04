Apple riacquista azioni proprie per 90 miliardi di dollari

Anche nel secondo trimestre del 2022, che per Apple corrisponde ai primi tre mesi di quest’anno, la multinazionale di Cupertino registra l’ennesimo record storico trimestrale con un fatturato di 97,3 miliardi di dollari, superando anche le previsioni degli analisti che puntavano su 94 miliardi: insieme ai risultati finanziari Apple ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie AAPL da 90 miliardi di dollari.

Non è l’unica buona notizia per azionisti e investitori: la multinazionale ha anche annunciato un aumento dei dividenti di 0,23 dollari per azione, che corrisponde a un aumento del 5%. Sarà pagabile il 12 maggio a tutti gli azionisti registrati alla chiusura di borsa del 9 maggio. Anche questa mossa è stata largamente anticipata e prevista dai principali analisti di Wall Street nei giorni immediatamente precedenti la presentazione dei risultati finanziari.

Nel corso del 2021 Apple ha investito complessivamente 85,5 miliardi di dollari per il riacquisto di sue azioni, pagando dividendi per un totale di 14,5 miliardi di dollari. Rispetto ad altri colossi della tecnologia, come per esempio Google – Alphabet e Meta, Apple è tra le società che più ha investito nel riacquisto delle proprie azioni, fin dal 2012. In totale finora Apple ha riacquistato sue azioni per complessivi 274,5 miliardi di dollari, di cui 20,4 miliardi solo nel trimestre di dicembre.

Per i risultati Apple del secondo trimestre fiscale 2022 rimandiamo a questo articolo. Durante la presentazione i dirigenti Apple hanno avvertito che le chiusure per Covid in Cina peseranno sui tempi di consegna e sulla disponibilità dei prodotti Apple nelle prossime settimane.

Nella conference call di Tim Cook e Luca Maestri a commento dei risultati trimestrali Apple, i due dirigenti hanno annunciato una forte crescita degli utenti Android che migrano a iPhone, oltre che nuovi clienti che acquistano per la prima volta un Mac.

