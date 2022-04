Alexa, Amazon svela le domande più frequenti degli italiani

In occasione della Giornata Mondiale della Voce, Amazon ha condiviso le domande più frequenti poste dagli utenti italiani a cui l’assistente vocale Alexa ha risposto in questi primi mesi del 2022.

La voce è uno dei mezzi attraverso cui esprimiamo la vita, condividiamo i pensieri, poniamo le nostre domande e impariamo risposte nuove. Amazon conosce l’importanza di questo strumento e per questa ragione l’ha reso il cuore di uno dei suoi servizi principali: Alexa. Gli ingegneri linguistici di Amazon lavorano costantemente affinché la voce di Alexa risulti sempre più naturale, piacevole da ascoltare e amichevole. In questi tre anni e mezzo dal suo arrivo in Italia, Alexa ha imparato a parlare la nostra lingua rispettandone ritmo, punteggiatura e imparando a riconoscere gli accenti e i dialetti delle varie regioni.

Tra le domande più frequenti che gli italiani rivolgono ad Alexa si spazia tra quelle di stampo storico, ad esempio “Alexa, quando è stata distrutta Pompei?” oppure “quanti anni ha la regina Elisabetta?” ai viaggi, raccontando agli utenti delle sette meraviglie del mondo.

Sanremo è stato tra i topic più discussi e tra le domande fatte ad Alexa sul tema, la più gettonata è stata chi ha vinto Sanremo. Anche l’età dei partecipanti ha generato molta curiosità tra gli utenti italiani, soprattutto quella di Gianni Morandi, Blanco e Ornella Muti. Molte le domande anche su eventi di attualità e politica come, ad esempio, in occasione della rielelezione del Presidente della Repubblica, tanti utenti hanno chiesto quanti anni ha Mattarella. Più di recente, molti italiani hanno chiesto ad Alexa cosa sta succedendo in Ucraina, chi è Putin e cosa ne pensa Alexa di questa situazione.

“Alexa è entrata nelle case dei clienti in Italia poco più di 3 anni fa, diventando giorno dopo giorno un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Lo dimostrano le interazioni, oltre 5 miliardi nel 2021 in Italia, e il numero di utenti attivi, cresciuto dell’80% anno su anno”, spiega Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa riferendo che “i clienti italiani stanno già pensando alle prossime vacanze e si confermano un popolo di tifosi quando si tratta di fede calcistica”.

Molte delle richieste degli utenti in Italia hanno riguardato anche gli eventi in calendario e le vacanze. Tra le domande più gettonate troviamo infatti “quanto manca all’estate” insieme a “quando è Pasqua?” e “quando è la Festa della Mamma?”. Anche gli eventi sportivi hanno suscitato molta curiosità tra gli utenti, che hanno chiesto come sono andate le Olimpiadi e le prossime partite delle squadre del cuore, in particolare “quando gioca la Juve? e “quando gioca il Napoli?”.

Alexa tramite la sua voce è riuscita ad accontentare anche le richieste dei più piccoli tra imitazioni di leoni e coccodrilli e la riproduzione di canzoni per bambini. Tra le richieste più curiose c’è sicuramente ‘’Alexa, smonta l’albero di Natale’’. Tra le più domandate dall’inizio dell’anno, e l’unica a non essere stata esaudita.

Tra gli ultimi dispositivi Amazon ad approdare in Italia con Alexa a bordo ricordiamo il più grande Echo Show 15. Chissà, forse un giorno arriverà anche in Italia Amazon Astro Robot, il primo con Alexa, avvistato mentre serve birra in USA.