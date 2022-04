Blizzard svelerà il primo Warcraft mobile il 3 maggio

Quasi due decenni dopo il suo lancio, World of Warcraft sta ancora andando forte tra i gamer. Il MMORPG ha visto la sua ultima espansione ad aprile e sta lavorando attivamente su una nuova razza di draghi per un aggiornamento nel prossimo futuro. Ma prima che ciò accada, Blizzard ha in mente il rilascio del gioco mobile.

La società ha annunciato via Twitter giovedì che ospiterà un evento di anteprima del gioco mobile in diretta streaming martedì 3 maggio alle 10:00, ora del Pacifico, ore 19:00 italiana, per intendersi.

L’anteprima si potrà seguire attraverso il sito ufficiale Reveal.Blizzard.com. Questa non è la prima volta che un franchise di console si espande verso i dispositivi mobili: Call of Duty e Fortnite hanno già lanciato le proprie iterazioni per smartphone e tablet.

Ci sono pochi dettagli, come ricorda Engadget, su ciò che il gioco conterrà. Oltre ad essere ambientato nell’universo di Warcraft, poco o nulla è dato sapere. Neppure quali saranno le meccaniche di gioco. Insomma, l’evento del 3 maggio sarà certamente illuminante per tutti i fan del brand, che desiderano da tempo mettere le mani su una versione mobile di WoW.

Ricordiamo anche che Blizzard ha annunciato il primo gioco della serie Diablo per dispositivi mobile nel 2018: Diablo Immortal, di cui abbiamo parlato in diversi articoli sulle pagine di macitynet. Sebbene, ad oggi, non ci sia ancora una data di rilascio neppure per questo titolo, il produttore ha aperto i preordini per riceverlo gratis non appena sarà rilasciato per iPhone, iPad e Android.

La vetrina dei preordini di Diablo Immortal è disponibile da questa pagina su App Store per iPhone e iPad e anche per dispositivi Android da questa pagina di Google Play Store.

