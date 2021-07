Amazon trasmetterà l’ultimo film di Evangelion “Rebuild” in tutto il mondo il 13 agosto

Amazon ha aperto un nuovo fronte nella sua battaglia in streaming contro Netflix. La società sta portando l’anime di successo Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time su Prime Video a livello globale, escluso il Giappone, il 13 agosto.

A riferire della notizia è Deadline, secondo cui, insieme a una versione rivista pubblicata il mese scorso, il quarto e ultimo capitolo della saga cinematografica ha incassato oltre 86 milioni di dollari nei cinema giapponesi. Per coloro che si sono persi le voci precedenti, la buona notizia è che arriveranno anche su Prime Video, tra cui Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance ed Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo.

Unendo l’azione dei mech con il tema del dramma adolescenziale intimo, il franchise di Evangelion è diventato un colosso della cultura pop in Giappone e un classico di culto all’estero. Netflix ha trasmesso la serie originale nel 2019 insieme a due film – Evangelion: Death True² e The End of Evangelion. Anche se Netflix, probabilmente, ha aiutato ad espandere la portata dello spettacolo, alcuni fan del passato erano rimasti letteralmente sconvolti dal fatto che Netflix avesse scelto di utilizzare un nuovo cast di voci per il doppiaggio inglese, invece dei doppiatori originali. Più di recente, lo streamer ha annunciato che sta lanciando circa 40 spettacoli e film di anime nel tentativo di catturare abbonati in Asia.

Amazon, d’altra parte, si è dilettata con gli anime in passato, in particolare attraverso il suo adattamento Blade of the Immortal nel 2019. Evangelion è un grande successo per l’azienda e questo potrebbe spingerla a guadare ulteriormente all’interno del genere di riferimento.