Su Amazon Xiaomi Mi Band 6 con consegna in 24 ore, a 44,99 euro

Per i pochi che non la conoscessero, la nuova Xiaomi Mi Band 6 migliora il display, proponendo una unità AMOLED Touch Full Screen da 1.56 pollici con una densità di pixel di 326PPI, e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Praticamente, si tratta di una band che riduce al massimo il gap con gli smartwatch.

Mi Smart Band 6 è il compagno ideale per monitorare l’attività fisica, grazie alla possibilità di tenere sotto controllo dati da 30 differenti workout, tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. Il numero di sport e discipline tracciate è quasi raddoppiato rispetto al passato.

La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere.Xiaomi Mi Band 6: più grande, ma non nel prezzo

Gode di sensori per controllare l’SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno, compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme. E’ resistente all’acqua fino a 50 metri, e può essere dunque indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

Per chi volesse effettuare un confronto con la versione Xiaomi Smart Band 5 abbiamo spiegato nei giorni scorsi tutte le differenze.

Prezzi e disponibilità

Finalmente Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile su Amazon Italia con spedizioni veloci, anche in 24 ore, a 44,99 euro.

