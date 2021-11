Le migliori offerte di Amazon dal 26 Novembre fino al Cyber Monday

Arriva al suo clou la settimana del Black Friday Amazon con tante offerte nuove in molte categorie. Qui abbiamo raccolto le 50 nuove offerte più interessanti la giornata del Black Friday che parte dalla mezzanotte del 26 Novembre. Vi segnaliamo le altre offerte già attive dopo l’elenco.



N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

ESR Caricatore Wireless Auto Compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 mini/13 PRO Max/12/12 Pro/12 mini/12 PRO Max,Supporto per Auto Magsafe,Ricarica Rapida,HaloLock Caricabatterie Wireless Magnetico,Nero In offerta a 23,24 € – invece di 30,99 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

Syncwire Cavo di ricarica per iPhone Lightning da 3 metri, [C89 esteso certificato MFi] in nylon intrecciato, cavo di ricarica rapido per iPhone 13 12 11 Pro Max XS X XR 8 7 6s 6 SE 5 In offerta a 17,59 € – invece di 22,99 €

sconto 23% – fino al 26 nov 21

Sonos Roam, speaker portatile con Wi-fi e Bluetooth, leggero, resistente, impermeabile, facile da gestire con l’app Sonos Airplay 2, controllo vocale, nero o bianco In offerta a 179,00 € – invece di 199,00 €

sconto 10% – fino al 29 nov 21

Bang & Olufsen Beosound Stage – Soundbar Dolby Atmos – Altoparlante per TV e WiFi, Alluminio e nero In offerta a 1.349,00 € – invece di 1.500,00 €

sconto 10% – fino al 29 nov 21

JBL LIVE PRO+ TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Triplo Microfono Integrato e Cancellazione Attiva del Rumore, Impermeabili IPX4, fino a 28h di Autonomia, Beige In offerta a 119,99 € – invece di 179,00 €

sconto 33% – fino al 26 nov 21

Marshall – Speaker Stanmore II Bluetooth, nero In offerta a 249,00 € – invece di 369,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Marshall Major IV – Cuffia On-Ear Bluetooth Pieghevole, Nero In offerta a 99,00 € – invece di 149,99 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Nikon D3500 Fotocamera Reflex Digitale con Obiettivo Nikkor AF-P DX 18–55 VR e AF-P DX 70–300 VR, 24.2 Megapixel, LCD 3″, SD da 16 GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 679,00 € – invece di 759,00 €

sconto 11% – fino al 29 nov 21

Nikon D780 Body Fotocamera Reflex Digitale, 24.5 MP, CMOS FX Pieno Formato, 2 Slot Card SD, Face Detect in AF Live View, Mirino Ottico, fino a 12 FPS, Lexar SD 64 GB [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 1.899,00 € – invece di 1.944,98 €

sconto 2% – fino al 29 nov 21

Fujifilm instax WIDE 300 Fotocamera Istantanea, per Foto Formato 62×99 mm, Nero/Argento In offerta a 95,90 € – invece di 119,90 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Fujifilm FUJINON XF10-24mmF4 R OIS WR – Obiettivo nero In offerta a 789,90 € – invece di 922,58 €

sconto 14% – fino al 29 nov 21

Neewer Dolly Carrello Base di Treppiede con Ruote in Gomma e Montatura Regolabile di Gambe per Fotocamera DSLR e Videocamera Canon Nikon Sony In offerta a 37,49 € – invece di 52,99 €

sconto 29% – fino al 26 nov 21

Sistema di altoparlanti desktop moderno Creative Pebble con alimentazione USB 2.0 (Nero) In offerta a 17,24 € – invece di 24,99 €

sconto 31% – fino al 26 nov 21

Razer Kiyo Streaming Webcam 1080p 30 FPS / 720p 60 FPS, Luce ad Anello con Luminosità Regolabile, Microfono Incorporato, Autofocus Avanzato In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino al 26 nov 21

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE, Nero In offerta a 125,99 € – invece di 179,99 €

sconto 30% – fino al 26 nov 21

Case-Logic BOGB-115 Zaino Griffith Park per Notebook da 15″, Mac 15.6″, Tablet ed Accessori, Nero In offerta a 19,99 € – invece di 69,99 €

sconto 71% – fino al 29 nov 21

Shark CZ500EUT, Aspirapolvere a bidone e a Traino, Nero e Rame, 1.6 Litri In offerta a 249,00 € – invece di 329,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Cooler Master MH670 Cuffia Gaming Wireless Senza Fili Suono Surround Virtuale 7.1- Compatibile PC e Console Driver Audio Neodimio 50mm, Mic Ultra-Clear Boom e Struttura Portatile USB Tipo A/C/ 3.5mm In offerta a 52,00 € – invece di 120,00 €

sconto 57% – fino al 26 nov 21

Altoparlanti desktop Creative Pebble Plus 2.1 alimentati tramite USB con subwoofer down-firing e driver far-field, potenza totale fino a 8 W RMS per PC e portatili (Nero) In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 26 nov 21

CREATIVE T100 – Altoparlante Compatto 2.0 Hi-Fi da scrivania, Fino a 80 W, con Bluetooth 5.0, Ingresso Ottico, AUX-in, per Computer fissi e Portatili (Nero) In offerta a 80,66 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino al 26 nov 21

Garmin Edge 530, GPS Bike Computer Smart Unisex Adulto, Nero, Taglia unica In offerta a 209,90 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Bissell 1558N SpotClean Pro, Pulitore Portatile per macchie e tappeti, 750 W, Serbatoio acqua: 2,9 Litri, Rosso/ Titanio In offerta a 139,99 € – invece di 219,99 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56”, Resistente all’Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana In offerta a 42,99 € – invece di 54,99 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Tapis Roulant elettrico Race 300 Inclinazione elettrica 41 x 120 cm 13 Km/h [Esclusiva Amazon] In offerta a 369,00 € – invece di 399,00 €

sconto 8% – fino al 26 nov 21

Polar Ignite 2 – Smartwatch per il Fitness con GPS – Monitoraggio della FC dal Polso – Guida Personalizzata agli Allenamenti, Monitoraggio del Recupero e del Sonno – Controlli Musica, Meteo, Notifiche In offerta a 160,26 € – invece di 229,90 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Polar Vantage M2 – Smartwatch Multisport – GPS Integrato, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca dal Polso, Guida all’Allenamento, Monitoraggio di Sonno e Recupero, Controlli Musica, Meteo In offerta a 209,06 € – invece di 299,90 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Polar Vantage V2 Premium Smartwatch con GPS, Misurazione della Frequenza Cardiaca dal Polso, Adatto a Running, Nuoto, Bici e Qualsiasi Altro Sport – Controllo Musica, Meteo, Notifiche Telefoniche In offerta a 399,90 € – invece di 499,90 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Polar H9 Sensore Di Frequenza Cardiaca, ANT+ / Bluetooth, Sensore di FC Impermeabile con Fascia Toracica Morbida per Palestra, Ciclismo, Corsa, Attività Sportive all’Aperto, M-XXL In offerta a 40,76 € – invece di 59,90 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 33,99 € – invece di 44,99 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Garmin Forerunner 245, Orologio Smart GPS Multisport, Black/Merlot In offerta a 199,90 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Garmin Fenix 6X PRO – GPS Smartwatch Multisport 51mm, Display 1,4”, HR e saturazione ossigeno al polso, Musica, Mappe e pagamento contactless Garmin Pay, Ardesia/Nero In offerta a 489,90 € – invece di 699,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi Watch, Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39”, Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana In offerta a 97,99 € – invece di 129,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Fossil Smartwatch GEN 5E Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC, con Cinturino in Acciaio Inossidabile In offerta a 149,72 € – invece di 229,00 €

sconto 35% – fino al 27 nov 21

Fossil Smartwatch GEN 5E Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC, con Cinturino in Acciaio Inossidabile Bicolore In offerta a 120,22 € – invece di 229,00 €

sconto 48% – fino al 27 nov 21

Fossil Smartwatch Gen 6 da Uomo in Acciaio, Nero con Cinturino in Gros-Grain Verde Mimetico, FTW4063 In offerta a 224,25 € – invece di 299,00 €

sconto 25% – fino al 27 nov 21

Panasonic NN-GT46KBSUG Forno a Microonde Combinato Inverter con Grill, 24 Programmi Automatici, Junior Menu, Sensore di umidità, Finitura a Specchio, 1000 W, 31 Litri, 66 Decibel, 7 velocità, Nero In offerta a 151,99 € – invece di 239,99 €

sconto 37% – fino al 27 nov 21

Panasonic NN-K10JWMEPG Forno a Microonde Compatto 20 L, 800 W, 2 Manopole Rotanti, Quarzo Gratinato da 1.000 W, Piatto Girevole in Vetro 255 mm, 5 Livelli di Regolazione della Potenza, Bianco In offerta a 62,99 € – invece di 109,99 €

sconto 43% – fino al 27 nov 21

Russell Hobbs Classics 22760-56 Spremiagrumi, 60 Watt, Acciaio Inox, 27.6 x 17.4 x 16.8 cm, Grigio In offerta a 21,99 € – invece di 44,99 €

sconto 51% – fino al 29 nov 21

Bissell ProHeat 2x LiftOff Aspirapolvere e Pulitore per Tappezzerie, 800 W, 3.7 Litri, 84 Decibel, Policarbonato, Grigio Titanio E Rosso In offerta a 229,99 € – invece di 317,35 €

sconto 28% – fino al 29 nov 21

Alessi La Conica 90002/3 – Caffettiera di Design in Acciaio Inox e Fondo in Rame, 3 Tazze In offerta a 119,49 € – invece di 215,00 €

sconto 44% – fino al 29 nov 21

EUFAB 11521 Premium II – Portabici per portellone Baule In offerta a 375,85 € – invece di 383,71 €

sconto 2% – fino al 28 nov 21

MAXTOOLS JS500 Avviatore Batteria Emergenza per Auto e Furgoni, 2200 A 22 Ah, per Motori 12 V Diesel e Benzina, Jump Starter, Booster, con Torcia LED e Porta USB, Caricabatterie Auto, Starter Batteria In offerta a 88,99 € – invece di 119,63 €

sconto 26% – fino al 28 nov 21

NOCO Boost HD GB70, Avviamento di Emergenza Portatile 2000A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale per Auto e Moto e Cavi di Avviamento per Motori a Benzina fino a 8L e Diesel fino a 6L In offerta a 157,24 € – invece di 252,95 €

sconto 38% – fino al 28 nov 21

Nilox, E-Bike J5 National Geographic, Bici Elettrica a Pedalata Assistita, Motore Brushless High Speed a 5 Velocità da 250W e Batteria LG da 36 V, 10.4 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano 7 Marce In offerta a 699,00 € – invece di 1.199,95 €

sconto 42% – fino al 26 nov 21

Xiaomi Mi Electric Scooter 3, Monopattino Elettrico, Versione Amazon con Lucchetto Incluso, 30Km di Autonomia, Velocità fino a 25 km/h, Sistema KERS e doppi freni a disco, Nero, Versione Italiana In offerta a 389,90 € – invece di 449,99 €

sconto 13% – fino al 29 nov 21

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Monopattino Elettrico, Versione Amazon con Lucchetto Incluso, 45 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Sistema KERS e doppi freni a disco, Nero, Versione Italiana In offerta a 439,90 € – invece di 499,00 €

sconto 12% – fino al 29 nov 21

Caricabatterie Wallbox Pulsar Plus per veicoli elettrici – Potenza regolabile fino a 22 kW – Connettore Tipo 2 -Connessione Wi-Fi, Bluetooth. OCPP compatibile. (Type 2-7.4 KW | 5 m, Black) In offerta a 714,99 € – invece di 824,00 €

sconto 13% – fino al 29 nov 21

Watchmen [Lingua Inglese] In offerta a 25,40 € – invece di 36,97 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Per quanto riguarda le offerte già attive vi segnaliamo:

Offerte Apple

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).