Responsabile batterie di Apple ora lavora per Volkswagen

Soonho Ahn – assunto da Apple nel 2019 come responsabile globale dello sviluppo delle batterie – ora lavora per Volkswagen, azienda dove ha ottenuto l’incarico di direttore tecnico della divisione batterie.

Come accennato, questo specialista era arrivato in Apple nel 2019 e in precedenza aveva – ha lavorato come vice presidente senior per Samsung SDI, controllata di Samsung Electronics, dove ha guidato lo sviluppo di pacchi batterie al litio.

Ahn – come è facile immaginare – ha competenze di alto livello nello sviluppo delle batterie. L’arrivo in Volkswagen e il trasferimento a Wolfsburg (sede storica dell’azienda), lascia pensare che stesse lavorando con i team che si occupano del cosiddetto Project Titan (Apple Car), il progetto della Casa di Cupertino che dovrebbe permettere di produttore un’auto completamente autonoma entro il 2025.

La Volkswagen ha progetti molto ambiziosi nel settore dei veicoli elettrici. Il colosso tedesco prevede di costruire sei fabbriche di batterie in Europa nei prossimi dieci anni, sufficienti per produrre 4 milioni di auto elettriche l’anno.

Soonho Ahn ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria chimica nel 1992 presso la Auburn University, in Alabama, la stessa dove ha studiato Tim Cook.

Le ultime indiscrezioni su Apple Car, riferiscono che il primo modello non dovrebbe avere né un volante né i pedali e tra le opzioni prese in considerazione c’+ la struttura del Lifestyle Vehicle di Canoo in cui i passeggeri sono seduti uno di fronte all’altro, con un sistema di infotainment integrato a bordo. Immaginata così, l’idea di Apple potrebbe riguardare una flotta interna di veicoli senza conducente in grado dicompetere con vetture di concorrenti come Uber, Lyft e Waymo.