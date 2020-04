American Idol, lo show va avanti grazie agli iPhone

American Idol è un talent show statunitense che consiste in una competizione canora fra concorrenti scelti per mezzo di audizioni e selezioni effettuate da giudici e, nelle fasi finali, dal pubblico, tramite televoto.

Il responsabile del programma, Trish Kinane, ha spiegato al sito Deadline che il team della produzione ha velocemente adottato una strategia per la produzione in remoto dello show per la chiusura delle attività non essenziali o strategiche per via l’emergenza Covid-19.

Nel processo di pianificazione è emerso come migliore soluzione migliore quella di inviare un iPhone ai concorrenti. Kinane ha spiegato che, anziché inviare una videocamera, dispositivo che avrebbe richiesto un operatore di ripresa, la produzione di American Idol ha preferito optare per un oggetto con il quale gli utenti hanno già familiarità. Hanno scelto in altre parole di inviare degli iPhone, sistemi di ripresa che nelle versioni top di gamma sono indicati come “fantastici” da Kinane, al punto che dice: “Non sarei sorpreso se mi trovassi a usare in futuro un iPhone nello studio”.

I gruppi registrano le tracce in remoto, si aggiungono le voci di accompagnamento e i concorrenti – tutto via internet – hanno cominciato a imparare come filmarsi, indipendentemente se si trovano a casa o altro luogo.

Rob Mills, dirigente di ABC (la rete televisiva che trasmette American Idol), spieha che la rete sta lavorando “fianco a fianco” con Apple. “Siamo fortunati a vivere in tempi con nei quali si ha la possibilità di usare queste tecnologie”, “anche solo cinque anni fa non so se sarebbe stato possibile”. E ancora: “C’è un forte spirito di volontà, emozionante ed estenuante”, spiegando ancora che è anche stimolante trovare il modo di risolvere man mano determinati problemi in condizioni di emergenza.

