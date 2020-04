Apple assemblerà iPhone SE 2020 in Brasile

Apple ha annunciato il nuovo iPhone SE il 15 aprile e il terminale è già disponibile per i preordini in oltre 40 paesi, Italia compresa: anche se il Brasile non è tra i primi paesi ad ospitarne il lancio, iPhone SE del 2020 potrebbe arrivare in nel Paese sud americano nelle prossime settimane, poiché ANATEL (l’equivalente brasiliano della di FCC statunitense) ha appena rilasciato la documentazione per l’omologazione del dispositivo. Ancora più sorprendentemente, ci sono prove che Apple ha intenzione di assemblare il nuovo iPhone in Brasile.

Proprio quando Apple ha annunciato il nuovo iPhone SE, il sito web brasiliano di Apple ha mostrato, infatti, alcune immagini dell’iPhone contenenti l’incisione “Indústria Brasileira” sul retro, equivalente di Made in Brasile, e che viene utilizzata per i prodotti fabbricati o assemblati all’interno dei confini.

Apple ha rimosso le immagini dal sito Web, ma è ancora possibile accedervi tramite un collegamento diretto, come condiviso su iHelp BR. Anche se Apple ha cercato di nascondere tali informazioni, ANATEL ha concluso nelle scorse ore il processo di omologazione iPhone SE 2020 in Brasile e i documenti relativi al pubblico confermano la possibilità di assemblaggio locale. ANATEL menziona Foxconn Brasile come una delle unità produttive per il nuovo smartphone economico marchiato Apple, più precisamente facendo riferimento a uno stabilimento Foxconn che si trova a Jundiaí, San Paolo.

Ricordiamo che questa non è la prima volta che un iPhone viene assemblato in Brasile. Apple spesso assembla alcuni prodotti attraverso Foxconn Brasile, come iPhone XR, per ridurre il prezzo nel mercato locale. Poiché iPhone SE è considerato un’opzione entry-level, la società probabilmente ha scelto di fare lo stesso.

Il Brasile impone tasse elevate sui prodotti importati, che comprende quasi l’intera gamma di dispositivi Apple. Per questo motivo ci sono alcune aziende che investono nel processo di assemblaggio locale, in quanto ciò garantisce una riduzione delle tasse così da poter vendere il prodotto all’interno del paese senza essere colpiti dai dazi, che renderebbero il prodotto meno competitivi sul mercato.

Il prezzo di iPhone SE in Brasile partirà da 3.699 real brasiliani, circa 640 euro, prezzo di partenza già più elevato di quello di listino in USA, da 399 dollari, e anche in Italia dove si parte da 499 euro. Quindi il prezzo di iPhone SE 2020 in Brasile potrebbe essere molto più alto se il telefono venisse importato. Nonostante il prezzo ufficiale, gli smartphone fabbricati o assemblati localmente possono essere proposti con migliori offerte presso rivenditori e operatori di telefonia autorizzati.

Il modello iPhone SE che verrà venduto in Brasile è indicato con il codice A2296, lo stesso che arriverà Europa e in Australia. Questo è un aspetto importante per i brasiliani che intendono acquistarlo all’estero, poiché il modello americano non è compatibile con tutte le frequenze LTE che operano in Brasile. Non si sa ancora quando il nuovo iPhone SE sarà disponibile per l’ordine in Brasile, ma di solito non occorre attendere molto dopo il processo di approvazione di ANATEL.