Among US diventa più sicuro con il sistema di account

Quando la prossima settimana sarà rilasciata la nuova mappa di Among Us, Innersloth aggiungerà anche un file sistema di account persistente al gioco, per rendere il titolo più sicuro. Sebbene non sia obbligatorio creare un account, alcune funzionalità saranno bloccate se si decide di non farlo. Lo sviluppatore ha affermato che la soluzione si concentra sul sistema di segnalazione e sulla moderazione. Esistono misure per rendere Among Us più sicuro per tutti e, in particolare, per i bambini. Regole che contribuiscono anche a rispettare le normative di alcuni paesi.

Ed allora, dalla prossima settimana, l’utente dovrà creare un account per modificare il nome visualizzato. Altrimenti, si entrerà in partita in modalità ospite e si potrà scegliere solo un nome casuale. L’utente avrà anche bisogno di un account per utilizzare la funzione di chat gratuita, o si rimarrà bloccati con i messaggi preimpostati nel Menu chat veloce, questo anche se molti giocatori usano un’app di chat vocale di terze parti come Discord. Nel frattempo, non ci si dovrà preoccupare di una corsa all’oro per i nomi utente. Più persone possono avere lo stesso, quindi state tranquilli anche se decidete di creare un account successivamente.

I bambini di età inferiore ai 13 anni (nella maggior parte dei paesi) avranno bisogno dell’autorizzazione di un genitore o tutore per accedere alla chat gratuita, creare un account o modificare il nome visualizzato. L’aggiornamento aggiungerà opzioni di segnalazione per cose come nomi e chat inappropriati, imbrogli, hacking, molestie e comportamenti scorretti. Innersloth può bandire temporaneamente o permanentemente i giocatori che violano il codice di condotta.

Lo sviluppatore prevede anche di aggiungere un sistema di amici in un secondo momento, il che potrebbe aiutare a evitare di dover utilizzare codici di invito per le lobby private. Alla fine, l’utente sarà anche in grado di trasferire oggetti estetici tra le piattaforme. Presto sarà disponibile un’opzione per collegare più account, ad esempio su Steam, Epic, dispositivi mobili e Nintendo Switch.

Among Us! è disponibile gratis per iPhone e iPad da questa pagina di App Store con acquisti in-app, invece per Android si parte da questa pagina di Google Play Store.