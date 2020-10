Attacco spam al gioco Among Us, colpiti 5 milioni di utenti

Il gioco “Among Us” è sotto attacco. A pochi giorni di distanza da quando il rappresentante degli Stati Uniti, Alexandria Ocasio-Cortez, ha giocato ad una partita al medesimo titolo di fronte ad un pubblico di oltre 435.000 spettatori, lo sviluppatore InnerSloth sta lottando per contenere un attacco di spam che sta colpendo la maggior parte degli utenti della community.

L’attacco hacker ha cominciato a diffondersi giovedì sera: di fatto prende il controllo della chat di gioco dei singoli giocatori, che si ritrovano a spammare inconsapevolmente un messaggio che pubblicizza i canali YouTube e Discord di una persona che si fa chiamare Eris Loris con minaccia a chi non si iscrive. Ma promuove anche la campagna elettorale 2020 del presidente Donald Trump.

Lo sviluppatore del gioco ha dichiarato di essere «Completamente consapevole dell’attuale problema che sta affliggendo il gioco» e che prevede di implementare un aggiornamento di emergenza lato server per eliminare questo tipo di spam. Forest Willard, uno dei tre sviluppatori che fanno parte del team di InnerSloth, ha detto che la prima versione di questo aggiornamento è stata rilasciata nel corso della notte ma non sembra aver avuto successo. Per il momento consiglia di giocare soltanto a partite private con gli amici, nell’attesa di riuscire a contenere questo insistente attacco di spam.

Per quanto riguarda invece l’hacker, sembra che il motivo principale di tutto ciò sia semplicemente trollare le persone. Piccola digressione da Wikipedia: il “troll”, nel gergo di Internet e in particolare delle comunità virtuali, è un soggetto che interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi.

L’hacker sostiene che con l’aiuto di una dozzina di persone è stato in grado di colpire fino a 1,5 milioni di partite, per un totale di circa 5 milioni di giocatori in totale. «Ero curioso di vedere cosa sarebbe successo, e personalmente l’ho trovato divertente» ha dichiarato l’attaccante «La rabbia e l’odio sono la parte che lo rende divertente». In effetti su Reddit sono diverse le discussioni aperte a tal proposito. Una, intitolata “Ok, chi è Eris Loris?” contiene già più di 700 commenti.