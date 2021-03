Spotify per Mac e web ha un look tutto nuovo in stile iPhone

Spotify ha deciso di rifarsi il look, presentando un design rinnovato che prende ispirazione dalla versione per iPhone, pensato non solo per rivoluzionarne l’estetica, ma anche per rendere l’esperienza utente più semplice: le novità si applicheranno, da oggi, sia all’app Spotify per Mac e Windows che nella versione web utilizzabile tramite browser.

Non si tratta di una novità da poco, considerando che Spotify nasce come esperienza desktop, e che quindi il relativo client rappresenta una risorsa importante per la società. L’aggiornamento arriva dopo numerosi mesi di test e di ricerche, e dopo che la società ha raccolto feedback dagli utenti.

Ora siamo entusiasti di poter offrire un nuovo design, più pulito e con più comandi. Sarà la nuova base per i nostri utenti e per chi, negli anni a venire, vorrà ascoltare Spotify attraverso la nostra App Desktop e il nostro Web Player.

Nel dettaglio, le novità riguardano anzitutto un design migliorato, che facilita l’accesso ai contenuti. Nella nuova versione di Spotify per Mac e web in stile iPhone, la funzione “Cerca” ora si trova sul lato sinistro della pagina di navigazione.

Inoltre, le pagine profilo utente aggiornate includeranno da oggi anche gli artisti e i brani top. Infine, gli utenti potranno iniziare una sessione d’ascolto a partire dalla radio di qualsiasi canzone o artista, semplicemente cliccando sul menu “…”.

Il nuovo aggiornamento renderà più facile la creazione e la gestione delle playlist: gli utenti avranno a disposizione nuove modalità per personalizzare facilmente le proprie playlist, compresa la possibilità di inserire descrizioni, caricare immagini, fare drag and drop dei brani in playlist già esistenti e persino utilizzare una nuova barra di ricerca incorporata per trovare e aggiungere nuove canzoni ed episodi di podcast alle proprie playlist, sia nuove, sia pre-esistenti.

In ultimo, grazie alla modalità offline, gli utenti Premium potranno scaricare la musica e i podcast preferiti per poi riprodurli anche quando sono offline. Per farlo basta semplicemente cliccare sull’icona di download presente nell’app desktop.

Spotify inizierà il roll out dell’aggiornamento già oggi, e raggiungerà sia gli utenti Free, che Premium di tutto il mondo, nel corso delle prossime settimane. Per tutte le notizie riguardanti Spotify il link da seguire è questo. Per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di musica in streaming concorrente, ossia Apple Music, si parte, invece, da qui.