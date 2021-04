Among Us su PS4 e PS5 entro la fine dell’anno con una esclusiva

Among Us, titolo virale che certamente non ha bisogno di presentazioni, arriverà entro l’anno sulle console Sony, precisamente PS4 e PS5. Peraltro, avrà un elemento esclusivo. Ecco quale.

Il titolo multiplayer, in cui si tenta di scovare l’impostore che ha il compito di uccidere tutti i concorrenti, è diventato davvero virale negli ultimi anni, approdato su smartphone, e anche su Nintendo Switch nei mesi scorsi. Il gioco, è ufficiale, approderà anche su PlayStation 4 e PS5 entro la fine dell’anno e presenterà funzionalità cross-play e multiplayer online, quindi con possibilità di affrontare giocatori che lo eseguono su un’altra piattaforma.

Per tutti gli appassionati della personalizzazione, Among us sulle console Sony beneficerà di un set esclusiva di skin, cappello e personaggio, entrambi ispirati al classico franchise PlayStation Ratchet & Clank. Le esclusive, va notato, sono davvero ben fatte, e certamente serviranno a distinguere i giocatori Sony da quelli di altre piattaforme.

Lo sviluppatore Inner Sloth ha annunciato oggi la nuova edizione durante il live streaming State of Play di Sony. Among Us è un gioco indie di grande successo che è arrivato per la prima volta su dispositivi mobili e PC nel 2018, e da allora è approdato anche su Nintendo Switch. È previsto che uscirà su Xbox Series X e S nel 2021.

Among Us ha recentemente ricevuto il suo più grande aggiornamento, incluso il lancio di una nuova mappa, il dirigibile. Inoltre, in passato gli sviluppatori hanno puntato davvero tanto sulla sicurezza: in particolare, alcune funzioni di gioco risultano limitate solo agli utenti che dispongono di un account creato appositamente per il gioco. Ad esempio, solo gli utenti con account possono cambiare il nome.