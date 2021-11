Anche Trust anticipa il Black Friday su Amazon, sconti speciali per webcam e gaming

Il Black Friday è ormai partito. O meglio, al momento si tratta di Early Black Friday, una sorta di BF anticipato. Anche Trust partecipa a questa ondata di sconti, con tante offerte imperdibili su Amazon lato gaming: da oggi e fino al 29 novembre il produttore propone sconti fino al 40%. Ecco quali.

Per quello che l’azienda definisce l’Early Black Friday, e che si terrà da oggi fino al 18 novembre, i prodotti in sconto più attesi sono, anzitutto, sulla sedia gaming camo GXT 705 Ryon, con la nuova colorazione camouflage. Si tratta di un prodotto che parte da un telaio in legno, solido e al contempo flessibile, a cui viene abbinata una speciale schiuma ad alta densità, rifinita in una piacevole pelle sintetica in poliuretano con trama mimetica, come imbottitura per la seduta e i braccioli. Se il prezzo di listino è di 169,99 euro, al momento si acquista a 127 euro.

Ancora, proseguono gli sconti con la soundbar GXT 619 Thorne, che vanta una illuminazione RGB e che non rinuncia ad una coppia di altoparlanti stereo 2.0 con potenza di picco di 12 W, con un design salvaspazio ma attento allo stile. Solitamente proposta a 39,99 euro, oggi costa 32,99 euro.

Ancora, non mancano all’appuntamento le cuffie gaming multipiattaforma GXT 414 Zamak con driver da 53 mm e microfono regolabile, così come disponibile in offerta anche il mouse gaming GXT 970 Morfix, che offre 4 placche magnetiche laterali intercambiabili per configurare il dispositivo a seconda del tipo partita, adattandone l’impugnatura per il massimo comfort e scegliendo fra un setup a 3 o 9 pulsanti laterali. Morfix è dotato di un avanzato sensore ottico con risoluzione fino a 10.000 DPI, e luci RGB totalmente customizzabili.

Di seguito tutti i prodotti già in offerta:

Trust Tyro Webcam PC con Microfono Full HD 1080p (Auto-Focus, USB, Treppiede Incluso, Hangouts, Skype, Teams, Zoom, PC/Laptop), Nero

In offerta a 30,99 – invece di 69,99

sconto 56% – fino al 18 nov 21

Trust Gaming GXT 1175 Imperius Scrivania Gaming XL, Nero, 140 x 66 cm

In offerta a 203,99 – invece di 239,99

sconto 15% – fino al 18 nov 21

Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile per PC, PS4 e PS5, per Streaming, Nero

In offerta a 80,99 – invece di 129,99

sconto 38% – fino al 18 nov 21

Trust Verto Mouse Verticale Ergonomico Cablato 1000/1600 DPI, Nero

In offerta a 14,49 – invece di 19,99

sconto 28% – fino al 18 nov 21

Trust Tytan GXT 629 Set Altoparlanti con Subwoofer 2.1, Illuminazione RGB, 120 W, Casse PC da Gaming con Telecomando Wireless per Computer, Portatile, Tablet, Smartphone – Nero

In offerta a 84,99 – invece di 114,99

sconto 26% – fino al 18 nov 21

Trust GXT 545 Gamepad Wireless per PC e PS3, Nero

In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino al 18 nov 21

Trust Gaming GXT 970 Morfix MMO Mouse Gaming Personalizzabile, fino a 10000 DPI, 4 Placche Laterali Intercambiabili, Illuminazione RGB Interamente Regolabile, 14 Pulsanti Programmabili, Nero

In offerta a 41,99 – invece di 49,99

sconto 16% – fino al 18 nov 21

Trust Almo Set di Altoparlanti 2.0 USB con Potenza di Picco di 10 W, Nero [nuovo modello]

In offerta a 13,99 – invece di 19,99

sconto 30% – fino al 18 nov 21

Trust Gaming GXT 619 Thorne Soundbar illuminata RGB – Casse PC, Speakers, Altoparlanti Stereo con Illuminazione RGB regolabile, Alimentazione via USB, 12W, PC/Laptop

In offerta a 32,99 – invece di 39,99

sconto 18% – fino al 18 nov 21

Trust Arys Standard 2.0 Set Altoparlanti, 28 W, Nero

In offerta a 23,49 – invece di 32,99

sconto 29% – fino al 18 nov 21

Trust 21671 Starzz Microfono, Nero

In offerta a 12,4 – invece di 19,99

sconto 38% – fino al 21 nov 21

Trust Gaming GXT 1323 Altus Cuffie Gaming, Over Ear, Controllo del Volume, Cavo Adattatore per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X � Nero Mimetico

In offerta a 37,99 – invece di 44,99

sconto 16% – fino al 18 nov 21

Per la settimana del Black Friday, invece, dal 19 al 29 Novembre, ci saranno nuovi sconti, con altre sedie gaming, microfoni e mouse. Tornate sulle pagine di Macitynet a partire dal 19 novembre per scoprire gli ulteriori sconti Trust.

