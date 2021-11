MacBook Pro 2021 entra negli uffici di Twitter, Uber, LinkedIn

Twitter ha deciso di acquistare e distribuire MacBook Pro in configurazione top, quindi con il chip Apple M1 Max a tutti i suoi ingegneri iOS e Android per lo sviluppo delle app della piattaforma. Ma il social dei cinguettii non è l’unica grande società statunitense a gradire particolarmente i nuovi portatili professionali di Apple: anche Uber, Reddit LinkedIn e altre stanno acquistando MacBook Pro 2021 per assegnarli ai propri dipendenti.

Per quanto riguarda gli ingegneri di Twitter, la notizia è stata condivisa da John Szumski, senior staff di Twitter per le piattaforme mobili dell’azienda. In un tweet sul proprio profilo personale, dunque non quello del ufficiale del social, Szumski ha affermato che Twitter distribuirà MacBook Pro di fascia più alta a tutti i suoi ingegneri iOS e Android. Szumski ha aggiunto che i nuovi Mac con processori Apple Silicon stanno mostrando miglioramenti significativi nelle prestazioni top-line per lo sviluppo delle app di Twitter, rispetto ai Mac Intel attualmente utilizzati dagli ingegneri.

Anche un ingegnere di Reddit ha condiviso un simile orientamento. Jameson, un ingegnere che fa parte del personale di Reddit, ha affermato che i nuovi MacBook Pro hanno ridotto del 50% i tempi di creazione delle app di Reddit, migliorando sensibilmente la produttività. Lo stesso ha poi aggiunto anche una importante considerazione sui prezzi dei notebook. Jameson ha affermato che “per un team di 9 persone, 32 mila dollari di laptop” faranno risparmiare effettivamente 100.000 dollari in produttività nel 2022.

Negli scorsi giorni anche alcuni dipendenti di Uber e LinkedIn hanno manifestato sui social il proprio entusiasmo per i nuovi MacBook Pro 2021 appena messi a disposizione dalle rispettive aziende, come segnala 9to5Mac, rivelando così che alcune delle più importanti e dinamiche società USA stanno apprezzando e acquistando gli ultimi portatili professionali di Cupertino.

Apple promette notevoli miglioramenti agli sviluppatori con i nuovi chip in silicio M1 Pro e ‌M1 Max‌ Apple. Secondo i test effettuati da Apple, i chip con CPU a 10 core ‌M1 Pro‌ e M1 Max‌ nel MacBook Pro da 16 pollici offrono tempi di compilazione Xcode 3,7 volte più veloci rispetto al precedenti MacBook Pro da 16 pollici con processori Intel Core i9 a 8 core.

In termini di efficienza energetica e durata della batteria, Apple afferma che i nuovi chip consentono agli sviluppatori di “compilare fino a quattro volte più codice in Xcode” con una singola carica della batteria. Considerando la calorosa accoglienza da parte di professionisti e società è lecito attendersi buoni numeri di vendita per Cupertino.

I MacBook Pro 2021 sono disponibili su Amazon anche a rate senza interessi.