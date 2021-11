Alcuni Google Pixel 6 si sbloccano con l’impronta sbagliata

Anche se Pixel 6 e Pixel 6 Pro sembrano essere i migliori Pixel Phone rilasciati da Google finora, i due smartphone non sono esenti da problemi: tra questi, il sensore di impronte digitali, che non risulta essere tra i più reattivi e sicuri

La soluzione scelta da Google con sensore impronte integrato nello schermo sembra aver generato qualche problema. Come notato da più utenti, il sensore è piuttosto lento e non troppo preciso. Non solo. Potrebbe anche non essere sicuro. Alcuni utenti, infatti, hanno iniziato a segnalare che il proprio Pixel 6 può essere sbloccato con il dito di un’altra persona.

Un utente di Reddit si è rivolto alla community di Google Pixel per segnalare che il suo Pixel 6 può essere sbloccato da sua moglie usando il dito indice, nonostante l’unica impronta digitale registrata sul telefono sia il suo pollice. La maggior parte dei commenti nel thread esprime stupore e possibili teorie, il che suggerisce che questo potrebbe non essere un problema troppo diffuso.

Esistono, però, altre segnalazioni, con alcuni utenti nei commenti che segnalano anche lo stesso problema sui propri dispositivi, con diversi livelli di gravità. Tra i post, uno propone anche un video che mostra il problema. Una possibile causa del problema potrebbero essere le pellicole protettive in grado di influire sull’affidabilità dello scanner di impronte digitali del Pixel 6, ma chi lamenta questi problemi sostiene di non utilizzare pellicole.

La soluzione non ufficiale, e certamente non definitiva, al momento sembra quella di eliminare l’impronta digitale dal telefono e registrarla nuovamente. La parola, a questo punto, passerà direttamente a Google, che per il momento non ha diramato commenti ufficiali.

Per tutte le informazioni sul processore di Pixel 6, il link da seguire è invece questo, ma per un focus sulle sue fotocamere vi consigliamo di leggere direttamente da qui.