Android 11 arriva anche su Nokia 8.1 e Nokia 2.2

Dopo Nokia 2.3 e Nokia 4.2, Android 11 approda anche su Nokia 8.1 e Nokia 2.2. In totale, questo mese di aprile ha visto ben 5 smartphone Nokia aggiornarsi all’ultima distribuzione di Android.

Dopo Nokia 3.2, annunciato a inizio mese, anche Nokia 2.3, Nokia 4.2, e, da oggi, Nokia 8.1 e Nokia 2.2, si aggiornano infatti all’ultima versione del sistema operativo di Google. HMD Global, la casa dei telefoni e accessori Nokia, mantiene così la promessa di effettuare aggiornamenti per almeno tre anni sulle patch di sicurezza, e due anni di update del sistema operativo sui propri dispositivi.

I rilasci di questo mese evidenziano, dunque, l’impegno dell’azienda nel fornire aggiornamenti in tutto il portfolio di smartphone Nokia, indipendentemente dalla fascia di prezzo, anche sui modelli di fascia più bassa.

Nokia ricorda come, con Android 11 arrivano molteplici nuove funzionalità, tra cui la gestione delle conversazioni attraverso più app di messaggistica in un unico posto sul. Ancora, usando il pulsante dedicato di Google Assistant o solo la voce per richiamare l’assistente, si otterrà un’istantanea completa della propria giornata. Ancora quando si ha bisogno di concentrarsi o rilassarsi, si potranno usare gli strumenti del Digital Wellbeing, come la modalità Focus e Bedtime.

Ultimo, ma non per importanza, Android 11 da accesso alle autorizzazioni auto-ripristinate: gli smartphone Nokia su Android 11 resetteranno i permessi delle app che non sono state utilizzate da un po’, autorizzando solo quelle recenti ad accedere ai dati personali.