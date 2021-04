La Moka Youpin SEVEN & ME rende la colazione indimenticabile

Il modo migliora per iniziare la giornata, lo si sa, è una buona colazione. Ancor meglio se fatta con stile e in modo smart. Youpin SEVEN & ME è la Moka in grado di fare caffè e schiuma da latte in un solo click. Al momento in offerta lampo, si acquista a soli 118 euro con il coupon 6EGPUGDDKNS5. Ecco come è fatta, e perché rende la colazione indimenticabile.

La caffettiera SEVEN&ME è in grado di erogare caffè e schiuma di latte contemporaneamente con un semplice clic. L’utente non dovrà far altro che selezionare semplicemente la modalità desiderata sul touchscreen e godersi un cappuccino come al bar, in soli 3 minuti.

Grazie ad un sistema di controllo intelligente, il tempo di infusione, la pressione e il riscaldamento vengono controllati automaticamente dalla macchina. Basta premere un pulsante per creare un’ampia selezione di bevande al caffè classiche come latte, cappuccino, macchiato ed espresso.

Sarà possibile anche essere più creativi ed inventare nuove bevande. Sarà possibile provare varie ricette a base di latte e aggiungere altri ingredienti, come cioccolata calda, chai alla vaniglia, tè al latte e altro ancora.

Ovviamente, tra le sue principali caratteristiche quella di creare la classica spuma come al bar. Il tutto, in un design automatico per la schiumatura che consente di montare il latte senza senza alcuna difficoltà.

Questo grazie al controllo preciso della temperatura a 60 gradi, che riscalda con naturale dolcezza il latte, per ottenere una bevanda schiumata alla perfezione. La tecnologia di schiumatura magnetica ad alta velocità da 5000 giri al minuto crea una schiuma liscia e altamente digeribile.

E’ facile da pulire e da manutenere: per farlo sarà sufficiente sciacquare la Moka e il cappuccinatore sotto un getto d’acqua.

La macchina gode di un sistema di estrazione a doppia pressione. L’acqua bollita pressurizzata scorre attraverso 16 grammi di caffè macinato e produce una doppia dose (60 ml) di espresso extra intenso; il design a doppia pressione di estrazione fornisce riesce a fornire una crema più ricca, così da avere un caffè dal gusto intenso.

