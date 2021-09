Android 12.1 forse sarà un mega aggiornamento per pieghevoli

Chi possiede uno smartphone pieghevole dovrebbe aspettarsi grandi miglioramenti al telefono, quantomeno se si dà credito al codice sorgente di Android 12.1 analizzato da XDA Developers. La prima revisione di Android 12, che dovrebbe essere rilasciato pubblicamente lunedì 4 ottobre, punta infatti a migliorare soprattutto il modo con cui il sistema operativo gestisce gli schermi più grandi dei telefoni pieghevoli, a partire da una rinnovata interfaccia utente per lo schermo principale e una revisione di quello esterno più piccolo che sarebbe in grado di utilizzare in maniera migliore lo spazio a sua disposizione.

Si tratta di una serie di novità e aggiunte che secondo la fonte consentirebbero ad aziende come Samsung di lavorare meno sull’ottimizzazione del sistema operativo sui propri dispositivi, offrendo così un’interfaccia congrua quanto più possibile con quella degli altri telefoni che utilizzano la stessa versione di Android. Tra le novità più importanti previste per lo schermo esterno c’è una nuova visualizzazione delle notifiche, che appaiono in pannelli affiancati anziché una alla volta e allo stesso tempo se si presenta la necessità di inserire un PIN o una password, il pannello di digitazione viene spostato a sinistra o a destra in modo tale da consentire una digitazione più agevole.

Android 12.1 inoltre va a semplificare l’uso delle applicazioni affiancate sullo schermo principale, aggiungendo una nuova scorciatoia all’interno del menu delle app utilizzate di recente che permette di aprirne una in modalità schermo-diviso anziché, come è necessario fare oggi, tenere premuto a lungo sopra l’icona dell’app interessata. Sulla parte inferiore dello schermo aggiunge anche una nuova barra delle applicazioni che può essere usata per aprire le app recenti nella medesima modalità trascinandole e rilasciandole all’interno di una delle due metà dello schermo e, successivamente – dicono – ci sarà la possibilità di fare la stessa cosa trascinando direttamente una notifica.

Per tutti gli altri telefoni senza funzione di ripiegamento questa versione di Android introdurrà la possibilità di modificare la quantità di tempo necessaria per far sì che si attivi l’Assistente Google quando si pigia il pulsante di accensione e permetterà ai produttori di telefoni di abbinare il colore del sistema operativo alla schermata di blocco di Android 12.

Google non ha ancora annunciato ufficialmente nessuna di queste novità e non è da escludere che possa rimuoverle o modificarle anche in maniera significativa prima del rilascio al pubblico. Si vocifera che entro l’anno introdurrà sul mercato un nuovo telefono pieghevole quindi è probabile che almeno alcune di queste funzioni arrivino in concomitanza con quest’ultimo.

Come accennato il rilascio di Android 12 è atteso da molti entro lunedì 4 ottobre.