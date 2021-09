Carplay iOS 15 con iPhone 13 funziona male, come risolvere

In aggiunta all’elenco dei problemi noti che affliggono gli utenti di iOS 15 e iPhone 13, un nuovo bug apparentemente diffuso sta causando l’arresto improvviso di CarPlay ogni volta che un utente tenta di riprodurre musica, ad esempio tramite Apple Music o piattaforme di terze parti, come Spotify.

Decine di post sul supporto Apple e su Twitter lamentano il fatto che con iPhone 13‌ CarPlay‌ iOS 15 non funziona correttamente. Secondo gli utenti, il problema deriva dal tentativo di riprodurre musica da qualsiasi app. Purtroppo, ‌CarPlay‌ provoca l’arresto anomalo del sistema, mentre funziona perfettamente quando si prova a eseguire le stesse operazioni su iPhone precedenti. Non sembra trattarsi di modalità di collegamento, considerando che altri utenti segnalano come il problema persista sia quando iPhone 13 è collegato all’auto tramite cavo, sia quando è in wireless.

Gli utenti frustrati dal problema di CarPlay iOS 15 con iPhone 13 si sono anche rivolti a Twitter per esprimere le loro lamentele, chiedendo soluzioni al supporto Apple, come segnala MacRumors. In mancanza di indicazioni da parte del supporto Apple, gli utenti hanno scoperto un fix manuale che aiuta a risolvere.

Soluzione al problema

Ed infatti, sembra che disabilitare l’equalizzatore, in particolare assicurandosi che l’interruttore Late Night sia disattivato nelle impostazioni di Apple Music, risolve il problema, mentre altri hanno scoperto che ripristinando tutte le impostazioni di rete su iPhone, aiuta. Un utente afferma che il supporto Apple lo ha informato che si tratta di un problema diffuso e potrebbe essere corretto in un prossimo aggiornamento. Siamo certi che, come sempre, Apple interverrà prontamente.

Il problema ‌CarPlay‌ si aggiunge a un elenco crescente di bug nella versione iniziale di iOS 15‌, incluso un bug che può causare l’eliminazione delle foto degli utenti dalla propria libreria, problemi di sensibilità touch screen, un avviso di memoria esaurita anche quando non lo è affatto, Apple Music‌ e problemi di widget. Insomma, la partenza non è delle migliori. Si sa, iOS è un diesel.