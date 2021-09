Android 12, l’ultima beta ora è disponibile

Ecco la vostra ultima possibilità di provare Android 12 in beta, dunque prima del suo debutto ufficiale in versione definitiva. Google ha rilasciato la quinta e ultima beta per gli smartphone Pixel (incluso Pixel 5a) e diversi dispositivi di terze parti compatibili, dando all’utente un’altra possibilità di testare il sistema operativo prima che arrivi la versione finale.

Beta 5 è la build candidata al rilascio finale, con le solite correzioni dell’ultimo minuto e miglioramenti delle prestazioni, quindi da un lato non ci si potrà aspettare grandi cambiamenti dalla beta 4, dall’altro si tratta di una versione che potrebbe essere praticamente identica a quella finale.

Il rilascio del software definitivo è previsto nelle “settimane a venire”, ha confermato Google. Una cronologia indicativa riferisce che i possessori di Pixel riceveranno per primi Android 12, mentre per tutti gli altri produttori si dovrà aspettare che il sistema venga personalizzato e distribuito, probabilmente nei mesi a venire.

Come abbiamo già riferito più volte, lo schema di progettazione Material You rimane il cambiamento più evidente in Android 12, incluso un aggiornamento generale dell’interfaccia, animazioni più fluide e temi colore che si adattano allo sfondo per conferire maggiore omogeneità all’intera interfaccia grafica. L’utente vedrà anche più funzioni per la privacy, tra cui una Privacy Dashboard dedicata, nonché interruttori e indicatori in uso per fotocamere e microfoni.

Ci sono anche miglioramenti più sottili, come la rotazione automatica basata sulla fotocamera e un motore di ricerca sul dispositivo che aiuta a trovare contenuti all’interno delle proprie app. Non si tratta di un passo da gigante in avanti sotto alcuni aspetti, ma potrebbe aiutare a rivitalizzare Android se le versioni precedenti vi sono sembrate un po’ stantie.

A questo indirizzo trovate tutti i dispositivi compatibili con la beta di Android 12 appena rilasciata, mentre a questo link troverete tutte le novità di Android 12 in arrivo. Se siete utenti Apple, ecco invece le cinque cose che potreste invidiare a un utente Android.