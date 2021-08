Google Pixel 5a è un nuovo smartphone “low cost” 5G

Google ha annunciato Pixel 5a, uno smartphone 5G che è il successore del Pixel 4a presentato lo scorso anno. Con un prezzo che negli USA è di 499$, il Pixel 5a è uno stretto competitor dell’iPhone SE da 399$ che a sua volta è una variante low cost dell’iPhone 11, dispositivo con il quale condivide varie caratteristiche e che non ha connettività 5G.

Si vocifera che Apple sia al lavoro su una nuova versione dell’iPhone SE con incluso il 5G, dispositivo che dovrebbe arrivare il prossimo anno, diventando l’iPhone 5G meno costoso della serie e che dovrebbe permettere ad Apple di competere con il Pixel 5a di Google e altri smartphone Android a basso costo.

Oltre alla connettività 5G mmWave e sub-6GHz, il Pixel 5a offre un display da 6,3″ (un po’ più grande dei 6,2″ del predecessore pixel 4a), la resistenza ad acqua e polvere certificata IP67 e batteria da 4.680 mAh (maggiore rispetto ai 3.885 mAh del predecessore). Non cambiano altre caratteristiche già viste sul predecessore Pixel 4a: display OLED a 1080p con frequenza di aggiornamento bloccata a 60 Hz, chip Snapdragon 765G octa core a 7 nm con frequenza di clock da 2,4 GHz, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, probabilmente di nuovo di tipo UFS 2. Identiche anche le tre fotocamere: quella frontale da 8 megapixel e le due posteriori da 12,2 MP (grandangolare) e 16 MP (ultra grandangolare).

Il lettore di impronte è collocato sulla superficie posteriore, è presente il jack audio da 3,5mm e il caricabatterie da 18 watt; a proposito di quest’ultimo Google ha già fatto sapere al siro The Verge che è l’ultima volta che verrà incluso di serie. Google Pixel 5a 5G sarà venduto solo in USA e Giappone e quindi – almeno per ora – non sarà disponibile in Italia.