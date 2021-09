Loop Milanese e altri cinturini scarseggiano prima di Watch 7

Sembra mancare ormai pochissimo per Apple Watch Series 7 che dovrebbe debuttare nel corso dell’evento Apple California Streaming programmato per martedì 14 settembre insieme ai nuovi iPhone 13; che l’annuncio sia vicino è suggerito anche da altri indizi: sullo store ufficiale Apple statunitense diversi cinturini non sono più disponili.

Parliamo, soprattutto di Loop Milanese, che comunque rimane ancora ampiamente disponibile sul sito Apple italiano. La situazione in USA, come riporta 9to5mac è, invece, differente: i colori stagionali dei cinturini e relative collezioni stanno iniziando a esaurirsi, così come i cinturini classici, come Loop maglia Milanese per l’appunto.

Al momento c’è incertezza sul futuro di questi “vecchi” cinturini. Alcune indiscrezioni iniziali li avevano dati per compatibili con Apple Watch Series 7, mentre ultimamente non sono mancate le voci di senso opposto. Si sa già che il prossimo smartwatch di Cupertino dovrebbe arrivare con design rivisto e più squadrato, in dimensioni differenti, ossia da 41 e 45 mm, con un display leggermente più grande, ma non è dato sapere se questo millimetro in più influenzerà negativamente l’utilizzo dei cinturini precedenti.

Ad oggi, ricordiamo, Apple ha mantenuto la compatibilità dei cinturini da 38 mm e 42 mm sui modelli da 40 mm e 44 mm. Con Apple Watch 7, però, sembra cambierà anche il design del quadrante, adesso squadrato. Chissà che questo possa influire sulla retrocompatibilità.

Ad ogni modo, la indisponibilità di alcuni cinturini sullo store ufficiale USA potrebbe, da un lato confermare l’arrivo imminente di Apple Watch 7, e dall’altro la non compatibilità dei vecchi accessori con la nuova revisione dello smartwatch. Al momento, sullo store USA, l’unica versione disponibile per l’acquisto è il loop Milanese color argento da 40 mm. Sia il modello color grafite che quello in color oro non sono disponibili, così come la versione argento da 44 mm. Altre band come Saddle Brown Leather Loop sono completamente esauruti.

Il cinturino Sport, Solo Loop, Sport Loop e Braided Solo Loop sono esauriti in molti negozi al dettaglio, ma al momento risultano disponibili per la consegna online. La maggior parte degli International Sport Loop di Apple sono esauriti, come ricorda 9to5mac, ma questo non stupisce considerando che le Olimpiadi sono terminate.