Android 12L arriva su tablet e pieghevoli quest’anno

Nel momento in cui ha annunciato la versione beta di Android 12L a ottobre scorso, Google ha promesso che il sistema operativo destinato a schermi più grandi sarebbe stato pronto all’inizio di quest’anno: adesso Big G sta introducendo ufficialmente Android 12L, che descrive come “un aggiornamento di Android 12 con funzionalità che renderanno tablet e pieghevoli più semplici e facili da usare”.

In un post sul blog ufficiale, il vicepresidente dell’ingegneria di Android ha affermato che 12L arriverà entro la fine dell’anno, “con aggiornamenti pianificati da Samsung, Lenovo e Microsoft”. Purtroppo, la società non è stata più specifica sui tempi di rilascio.

Ciò potrebbe significare che dispositivi come Galaxy Z Fold, Z Flip e Surface Duo otterranno la nuova interfaccia, che dovrebbe offrire funzionalità come schermate di blocco e home ottimizzate per display più grandi. Ci sarà anche un’area notifiche a due colonne, una nuova barra delle applicazioni per semplificare il multitasking e altre modifiche che sfruttano al meglio lo spazio maggiore su tablet e pieghevoli.

Come ha sottolineato chi ha avuto modo di testare Android 12L, molte di queste modifiche risultano interessanti, anche se qualcuna, come la barra delle applicazioni, ha dei limiti. Questa può contenere solo cinque app contemporaneamente, ad esempio, nonostante abbia molto spazio su entrambi i lati, per ospitare più icone.

Sulla base di uno schermata condivisa da Google nelle scorse ore, tuttavia, ci sono sei icone nella barra delle applicazioni, quindi questo e altri aspetti della versione di prova potrebbero essere stati rivisti proprio per il rilascio al pubblico di 12L.

Android è stato a lungo criticato per essere un sistema non intuitivo per tablet, perdendo dunque in partenza la battaglia con la concorrenza di Apple. Non si sa se effettivamente l’aggiornamento android 12L servirà a ridurre il gap con i tablet della Mela in termini di funzioni, ma è comunque un importante passo in avanti per il futuro dei tablet del robottino verde.

Per tutto quello che c’è da sapere su Android 12 il link da seguire è direttamente questo.