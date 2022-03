Per Apple la regolazione in altezza dei monitor è un optional di lusso

Il nuovo monitor Studio Display di Apple si può personalizzare, e in tal caso il prezzo chiaramente cambia. Ne accennava ieri questo cronista mentre scriveva molto rapidamente l’articolo di annuncio dello schermo che l’azienda stava presentando in diretta durante l’evento “Peek Performance” quando, nel paragrafo relativo ai prezzi, si faceva notare la differenza che c’era scegliendo un diverso supporto.

Oltre a poter scegliere il tipo di copertura frontale tra vetro standard e con tecnologia nanotexture, che alle nostre latitudini fa passare lo schermo dal prezzo base di 1.799 euro a 2.049 euro, c’è un incremento di prezzo anche per quanto riguarda la scelta del piedistallo.

Se infatti si opta per quello più semplice che Apple chiama «a inclinazione regolabile» o per l’adattatore VESA, il prezzo rimane invariato, ma se si seleziona il modello che può essere regolato anche in altezza, allora bisognerà mettere in conto un sovrapprezzo di 460 euro.

Possono sembrare tanti ma se confrontati col kit ruote del Mac Pro in vendita per 849 euro il sovrapprezzo acquisisce certamente anche più senso visto che la struttura di questo supporto, regolandosi in due direzioni, deve gestire pesi e bilanciamenti più complessi.

In più bisogna notare che nell’universo Apple, anche nella più costosa delle configurazioni, questo monitor viene a costare 2.509 euro, che è molto meno di quel che si spenderebbe normalmente.

Per fare un esempio pratico l’Apple Pro Display XDR viene venduto a partire da 5.599 euro (1.000 euro in più se si opta per quello in nanotexture), il Pro Stand ne costa altri 1.099 e per l’adattatore VESA bisogna aggiungere ancora 219 euro, mentre col nuovo Stand Display è compreso nel prezzo.

Ci si potrebbe lamentare del fatto che non si può aggiungere l’attacco VESA in fase di acquisto come prodotto aggiuntivo al supporto base o a quello regolabile anche in altezza, perciò al momento chi sceglie una opzione non può avere anche l’altra e non sappiamo se in futuro Apple cambierà questa condizione offrendo magari l’acquisto di questi accessori anche separatamente e in un secondo momento.

Dall’altra parte se volete una soluzione ancora più versatile e aperta potete acquistare il monitor con il supporto VESA e rivolgervi ad uno stand di terze parti che non sarà sicuramente bello come quello di Apple ma che vi permetterà di adattare il posizionamento del monitor secondo necessità.

Siamo comunque di fronte ad un monitor 5K di alta qualità e con prestazioni extra (Telecamera, microfoni, amplificazione d’eccellenza) con un prezzo di partenza di 1.800-2.000 euro che per questo segmento è un vero affare.