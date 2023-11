I marchi Android snobbano il satellite, Qualcomm lascia Iridium

Qualcomm ha terminato la collaborazione con Iridium nata meno di un anno fa, annunciata con grande enfasi al CES 2023, riguardante la messaggistica satellitare. La motivazione è semplice: la mancanza di interesse da parte dei produttori di dispositivi Android per questa tecnologia.

In una dichiarazione delle scrose ore, Iridium ha rivelato che la partnership terminerà il 3 dicembre e che è stata Qualcomm a decidere di interromperla. La società di satelliti ha aggiunto che, una volta concluso l’attuale accordo, sarà libera di collaborare direttamente con altri produttori di chip, sviluppatori di sistemi operativi per smartphone e produttori di dispositivi.

Qualcomm e Iridium avevano stretto questa collaborazione in un periodo di grande entusiasmo per la connettività diretta tra satellite e dispositivo, con Apple in prima linea sulla scena con il lancio di SOS Satellitare a partire da iPhone 14.

Le due aziende stavano lavorando insieme per integrare la messaggistica satellitare e la funzionalità di servizio di emergenza nelle piattaforme Snapdragon di Qualcomm.

Iridium ha spiegato che le due aziende avevano sviluppato e dimostrato con successo la tecnologia, ma “nonostante questo successo tecnico, i produttori di smartphone non hanno incluso la tecnologia nei loro dispositivi”. Questa mancanza di interesse e di supporto ha portato Qualcomm a sciogliere l’accordo.

Luke Pearce, analista senior di CCS Insight, ha sottolineato che questa mossa non dovrebbe essere vista come un duro un colpo per il mercato dei telefoni via satellite:

Invece, è un chiaro riconoscimento che il percorso basato sugli standard 3GPP NTN sarà la strada preferibile per la maggior parte delle aziende, mentre la costellazione LEO esistente di Iridium basata su tecnologia proprietaria è stata la sua rovina

Da parte sua, il CEO di Iridium, Matt Desch, è rimasto ottimista sulle prospettive della tecnologia satellitare diretta verso i dispositivi, affermando che sebbene sia “deluso che questa partnership non abbia dato risultati immediati”, crede che “l’orientamento dell’industria sia chiaramente indirizzato verso una maggiore connettività satellitare nei dispositivi per i consumatori”.

Il futuro per la tecnologia potrebbe essere roseo, considerando che anche Apple ha investito nel settore, tanto che ad oggi risulta uno degli apripista. Per tutto quello che c’è da sapere sulla funzione SOS Satellitare di iPhone vi rimandiamo direttamente a questo articolo di macitynet.